Điểm tin sáng 29/9: Nam sinh lớp 8 chết trong tư thế treo cổ

Nam sinh lớp 8 chết trong tư thế treo cổ: Sáng 29/9, UBND xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, em N. V. P. (học sinh lớp 8, trú tại địa phương) vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ sau nhà. Được biết, gia đình em P. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi từ lúc em lên 2 tuổi, bố đi làm ở miền Nam. P. ở cùng với ông bà nội trên 80 tuổi. Tháo dây phong tỏa, đánh trưởng ấp, chửi Công an: Nhà bị phong tỏa vì có người tiếp xúc với F1 nhưng Nguyễn Văn Hòn (68 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) tự ý tháo dây để người nhà đi ra ngoài, sau đó còn đánh luôn trưởng ấp, chửi bới Công an. Ngày 29/9, Hòn bị Công an thị xã Tân Châu tạm giữ. 2 tên trộm đâm trọng thương chủ nhà: Y Cen Byă (26 tuổi) và Y Tơ Pít Mlô (25 tuổi cùng trú tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã rủ nhau đi trộm. Khi lẻn vào nhà ông Nguyễn Duy Tân (trú cùng địa phương) thì bị ông này phát hiện, Y Cen Byă đã dùng dao đâm trọng thương chủ nhà. Ngày 29/9, 2 đối tượng này bị Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ. Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá trên mạng lên tới 35 tỷ đồng: Ngày 29/9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2021 đến nay đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền khoảng 35 tỷ đồng. Người đàn ông ngoại quốc trồng cần sa trên tầng thượng: Ngày 29/9, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, vừa kiểm tra hành chính căn nhà tại tổ 72 phường Mỹ An do ông W.D.R (SN 1962, quốc tịch Úc) làm chủ. Quá trình kiểm tra, phát hiện căn nhà có trồng 4 cây cần sa, có chiều cao trung bình gần 1m. Phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ cạnh phần mộ người thân: Chiều 28/9, Khi tới dọn dẹp một nghĩa trang ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), người dân phát hiện anh Đ.T.S (36 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) tử vong trong tư thế treo cổ bên cạnh một phần mộ. Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết thêm, thi thể anh S. không có dấu hiệu bị tác động bên ngoài. Khởi tố vụ gian lận thi cử xảy ra vào năm 2017 tại Hà Giang: Ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra dấu hiệu gian lận thi cử xảy ra vào tháng 7/2017 tại tỉnh Hà Giang. Đôi vợ chồng chuyên trộm cướp điện thoại của trẻ em: Chỉ trong thời gian ngắn, hai vợ chồng Nguyễn Thị Quýt (SN 1989) cùng chồng là Nguyễn Sinh Nhật (SN 1991 cùng trú tại TP Huế, Thừa Thiên Huế) đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn TP Huế. Bị hại hầu hết là trẻ em. Ngày 29/9, đôi vợ chồng này bị Công an TP Huế khởi tố. >>>>> Xem thêm video: Hà Tĩnh: 4 người trong gia đình chết trong tư thế treo cổ. Nguồn: ANTV.

Nam sinh lớp 8 chết trong tư thế treo cổ: Sáng 29/9, UBND xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, em N. V. P. (học sinh lớp 8, trú tại địa phương) vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ sau nhà. Được biết, gia đình em P. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi từ lúc em lên 2 tuổi, bố đi làm ở miền Nam. P. ở cùng với ông bà nội trên 80 tuổi. Tháo dây phong tỏa, đánh trưởng ấp, chửi Công an: Nhà bị phong tỏa vì có người tiếp xúc với F1 nhưng Nguyễn Văn Hòn (68 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) tự ý tháo dây để người nhà đi ra ngoài, sau đó còn đánh luôn trưởng ấp, chửi bới Công an. Ngày 29/9, Hòn bị Công an thị xã Tân Châu tạm giữ. 2 tên trộm đâm trọng thương chủ nhà: Y Cen Byă (26 tuổi) và Y Tơ Pít Mlô (25 tuổi cùng trú tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã rủ nhau đi trộm. Khi lẻn vào nhà ông Nguyễn Duy Tân (trú cùng địa phương) thì bị ông này phát hiện, Y Cen Byă đã dùng dao đâm trọng thương chủ nhà. Ngày 29/9, 2 đối tượng này bị Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ. Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá trên mạng lên tới 35 tỷ đồng: Ngày 29/9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 8/2021 đến nay đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền khoảng 35 tỷ đồng. Người đàn ông ngoại quốc trồng cần sa trên tầng thượng: Ngày 29/9, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, vừa kiểm tra hành chính căn nhà tại tổ 72 phường Mỹ An do ông W.D.R (SN 1962, quốc tịch Úc) làm chủ. Quá trình kiểm tra, phát hiện căn nhà có trồng 4 cây cần sa, có chiều cao trung bình gần 1m. Phát hiện thi thể trong tư thế treo cổ cạnh phần mộ người thân: Chiều 28/9, Khi tới dọn dẹp một nghĩa trang ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), người dân phát hiện anh Đ.T.S (36 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) tử vong trong tư thế treo cổ bên cạnh một phần mộ. Công an TP. Buôn Ma Thuột cho biết thêm, thi thể anh S. không có dấu hiệu bị tác động bên ngoài. Khởi tố vụ gian lận thi cử xảy ra vào năm 2017 tại Hà Giang: Ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra dấu hiệu gian lận thi cử xảy ra vào tháng 7/2017 tại tỉnh Hà Giang. Đôi vợ chồng chuyên trộm cướp điện thoại của trẻ em: Chỉ trong thời gian ngắn, hai vợ chồng Nguyễn Thị Quýt (SN 1989) cùng chồng là Nguyễn Sinh Nhật (SN 1991 cùng trú tại TP Huế, Thừa Thiên Huế) đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn TP Huế. Bị hại hầu hết là trẻ em. Ngày 29/9, đôi vợ chồng này bị Công an TP Huế khởi tố. >>>>> Xem thêm video: Hà Tĩnh: 4 người trong gia đình chết trong tư thế treo cổ. Nguồn: ANTV.