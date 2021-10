Hành trình phá án: Giải mã cái chết bí ẩn của người phụ nữ tật nguyền

Khoảng 10h, ngày 6/6/2018, trực ban hình sự Công an huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người phụ nữ trong một lùm cây trên đường N2, thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đồng (Cam Lâm) được che phủ bằng mấy cành cây. Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể. Công an xác định, thi thể người phụ nữ trung tuổi đã có dấu hiệu phân hủy. Nhận định đây có thể là 1 vụ án mạng, công an huyện Cam Lâm đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra tìm kiếm thông tin ban đầu. Hiện trường nơi phát hiện thi thể là một bãi đất rộng, có nhiều cây cối, cách Đại lộ Nguyễn Tất Thành khoảng 1km. Quang cảnh hiện trường là 1 nơi hoang vắng, ít người qua lại, xung quanh là các công trường xây dựng, có hàng ngàn công nhân làm việc mỗi ngày. Cơ quan Công an xác định, nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 48-72 giờ trước đó, tại hiện trường cũng không để lại dấu vết gì. Bên cạnh đó, cách đó ít ngày, khu vực này có một trận mưa lớn nên nhiều dấu vết bị xóa nhòa. Công an xác định đây là một vụ án giết người. Sau khi công tác tìm kiếm thông tin về nạn tại huyện Cam Lâm đi vào ngõ cụt. Công an đã phát đi thông báo tìm nhân thân của tử thi. Đến chiều ngày 6/6/2018, xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Hồng Huệ (SN 1978) trú tại phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa. Gia đình nạn nhân cho biết, ngày 4/6/2018 nạn nhân có rời khỏi nhà, nhưng đi với ai, đi đâu thì không rõ. Nạn nhân đi trên một chiếc xe máy Janus hiệu Yamaha màu đỏ. Nạn nhân Nguyễn Hồng Huệ có chồng đang đi lao động tại nước ngoài, nạn nhân sống với cha mẹ già cùng hai con nhỏ tại tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh. Nạn nhân là người hiền lành, ít khi đi xa, không có thù oán hay xích mích với ai bao giờ. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiệm trọng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác lập chuyên án, tung các trinh sát tiến hành tìm kiếm thông tin trên địa bàn. Nạn nhân Nguyễn Hồng Huệ bị dị tật một bên chân, thường hay mặc cảm, tự ti nên nạn nhân có rất ít mối quan hệ bạn bè. Nạn nhân cũng ít khi đi xa, việc phát hiện thi thể cách nhà nạn nhân hơn 40 km đặt ra nghi vấn nạn nhân bị sát hại tại một nơi khác. Các điều tra viên phải lần mò từng manh mối, không bỏ sót từ các chi tiết nhỏ nhất. Ban chuyên án đã cử 2 tổ công tác đi điều tra, rà soát trên địa bàn. Một tổ điều tra theo hướng các nghi can là các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ngập. Tổ còn lại điều tra theo hướng nghi can là người có mối quan hệ gần gũi với nạn nhân. Trong lúc các mũi điều tra, trinh sát rơi vào bế tắc, thì đến chiều tối ngày 7/6/2018, người dân phát hiện một chiếc xe máy Yamaha Janus màu đỏ bỏ lại tại khu vực Chợ Mới, phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh nên đã báo cho cơ quan Công an. Cơ quan điều tra xác định đây chính là chiếc xe của nạn nhân Nguyễn Hồng Huệ. Qua trích xuất camera khu vực Chợ Mới, xác định trong đêm ngày 6/6/2018, có một người đàn ông đến bỏ xe lại rồi đi mất. Việc nhận dạng nghi phạm qua camera gặp rất nhiều khó khăn, gần như không kết quả. Tuy nhiên bằng những gì đã thu thập được đã giúp Cơ quan Công an xác định được vụ án, khoanh vùng được nghi can gây án. Cơ quan Công án đã phác thảo được chân dung nghi phạm của vụ án này, nhưng vẫn rất khó để xác định được chính xác nghi phạm là ai. Đang gặp bế tắc trong công tác điều tra, một thông tin rất quan trọng được gia đình nạn nhân tiết lộ là gia đình mới bán đất, có cho nạn nhân 1 tỷ đồng để lấy vốn làm ăn, nhưng sau khi nạn nhân bị sát hại, số tiền đó cũng biến mất. Mẹ của nạn nhân trong lúc xem lại kỷ vật của con gái thì bất ngờ rơi ra một tờ giấy viết tay với nét chữ nguệch ngoạc. Đó là 1 tờ giấy vay tiền viết vào tháng 5/2018, người vay là Nguyễn Dư Phúc, một trong hai người bạn thân của nạn nhân. Nguyễn Dư Phúc (SN 1981) trú tại tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ gia đình, trong đám tang nạn nhân, Phúc có đến chia buồn và nói mình rất thân thiết với nạn nhân, không thể là người ra tay sát hại được. Xác định Phúc có thể là nghi phạm của vụ án, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tập trung vào điều tra mối quan hệ giữ Phúc và nạn nhân. Công an xác định, thời gian gần đây, Phúc có hay gặp nạn nhân tại một quán cafe trên địa bàn. Sau khi đến đám tang của nạn nhân, Phúc cũng rời khỏi địa phương từ ngày 4/6/2021 với lý do đi thăm người thân tại Thừa Thiên - Huế, sau đó lên Đắk Lắk. Đến ngày 17/6/2018, nhận được tin Nguyễn Dư Phúc đang trở về nhà trên 1 chiếc xe 7 chỗ, các trinh sát Công an đã tiếp cận và bắt giữ khi đối tượng vừa xuống xe. Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng Phúc quanh co, chối tội. Nhưng khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ đầy đủ và hỏi về nguồn gốc số tiền vay nợ của đối tượng với nạn nhân, Phúc đã cúi đầu thừa nhận sát hại nạn nhân hòng chiếm đoạt số tiền trên. Đối tượng cho biết có vay nợ nạn nhân 100 triệu đồng, nhưng không có khả năng trả nên nảy sinh ý định sát hại. Ngày 4/6/2018, đối tượng hẹn nạn nhân ra bãi đất trống tại huyện Cam Lâm rồi dùng tay bóp cổ, nhét cát vào mồm nạn nhân. Khi nạn đã tử vong, đối tượng lôi xác vào một lùm cây gần đó rồi lấy ví và xe máy nạn nhân vứt lại tại các địa điểm mà cơ quan Công an đã phát hiện trước đó. Như vậy sau nhiều ngày đấu tranh phá án, kẻ thủ ác đã bị bắt. Ngày 20/5/2020, tại TAND tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Dư Phúc (SN 1981), trú ở 58 Lê Duẩn, tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh. Video: Vụ án mạng dưới chân đê Trường Sinh: Bí ẩn rợn người giữa ruộng cỏ voi. Nguồn: ANTV

