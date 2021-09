Hành trình phá án: Góa phụ chết thảm sau khi “tiền rơi trúng đầu”

Tháng 12/2016, người dân khu vực nam Trung bộ phải hứng chịu nhiều đợt mưa lũ lớn, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản khi địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu. Khoảng14h30 ngày 15/12/2016, trong những ngày cao điểm của đợt mưa lũ, người dân xã Cam Tân, huyện Cam Lâm. tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện một thi thể bị đốt cháy tại khu vực nghĩa trang thôn Hòn Mục. Công an huyện Cam Lâm đã có mặt ngay tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về vụ việc. (Ảnh: ANTV) Tại hiện trường, công an xác định nạn nhân là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, chết với tư thế nằm ngửa tại khu vực bụi cây rậm rạp, trên cổ có vết cắt sâu, áo khoác ngoài bị mở phanh, áo trong bị kéo lên quá ngực, không mặc quần, từ phần bụng trở xuống bị đốt cháy. (Ảnh: ANTV) Nạn nhân sau đó được xác định là bà Lê Thị Thanh (SN 1961, trú tại thôn Phú Bình 2, xã Cam Tân). Lãnh đạo Công an huyện Cam Lâm đã phân công một tổ công tác điều tra hình sự xuống hiện trường cùng với địa phương bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu. Xác định đây là một vụ án giết người, đốt xác, công an huyện đã báo cáo về Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: ANTV) Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự đã xác định nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân là do suy tuần hoàn bởi vết thương thấu cổ sâu 10cm, đứt ngang bán phần phế quản, tĩnh mạch cảnh, vỡ cạnh ngang đốt sống cổ. Sau đó nạn nhân đã bị hung thủ sử dụng một nguồn cháy để đốt xác phi tang. Nhận định nạn nhân tử vong vào thời gian từ 10h đến 12h trưa ngày 14/12/2016. (Ảnh: ANTV) Đáng chú ý, mọi dấu vết tại hiện trường đã bị những cơn mưa xóa hết. Để triệt phá vụ án trên, Phòng cảnh sát điều tra về trật tự Công an tỉnh Khánh Hòa khi đó đã xác lập chuyên án, tiến hành truy xét để tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng tổ chức điều tra. (Ảnh: ANTV) Quá trình điều tra ban đầu xác định bà Thanh làm nghề chăn bò. Thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân mất một ít tài sản trong đó có tiền, vàng. Vụ án xảy ra vào ban ngày, nạn nhân là nữ, bị vết cắt từ phía sau. Sau khi gây án đối tượng dùng xăng đốt xác nạn nhân nhằm phi tang, xóa dấu vết. Khó khăn khi đó do mưa lớn đã làm xóa nhòa các dấu vết hiện trường. (Ảnh: ANTV) Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi còn cho thấy nạn nhân còn có sự tác động vào vùng kín. Các điều tra viên đưa ra nhận định, đây có thể là vụ án mang tính tư thù, mâu thuẫn tình cảm nên tập trung điều tra theo hướng này. Quá trình điều tra cho thấy nạn nhân có quan hệ với một người đàn ông trung niên trên địa bàn. Bà Thanh là một góa phụ, chồng mất cách thời điểm xảy ra vụ án vài năm. Bà Thanh có qua lại tình cảm với ông T. làm nghề bảo vệ xã bên cạnh và đã có gia đình. Địa điểm hai người hẹn hò cũng chính là khu vực nghĩa trang nơi phát hiện tử thi. Một số người dân cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân đã có ý định chấm dứt với người tình nhưng đều bị cự tuyệt, níu kéo. Một thông tin rất đáng chú ý, thời điểm trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, người đàn ông này đã xuất hiện tại khu vực nghĩa trang. (Ảnh: ANTV) Cảnh sát đã khám nghiệm kỹ nhà nạn nhân để tìm manh mối và phát hiện nhiều đồ vật của người tình nạn nhân như dép, tóc, dấu vân tay của ông T. Cơ quan điều tra đã mời nghi can này đến làm việc thì được biết, ngày 14/12/2016, người đàn ông này có ca trực tại cơ quan, đến cuối ngày 15/12/2016, nhận được tin về cái chết của nạn nhân, cơ quan nơi ông T. làm việc đã xác nhận với cơ quan điều tra về tình trạng ngoại phạm của ông T. (Ảnh: ANTV) Tưởng rằng, hướng điều tra đi vào ngõ cụt, tuy nhiên, từ thông tin quần chúng nhân dân cho thấy, nạn nhân Thanh có máu đỏ đen, mỗi sáng sau khi dắt bò đến nơi chăn thả, nạn nhân thường tham gia đánh bài ăn tiền, chiều tối thì đánh lô đề. Bà Thanh là người có tính hay khoe khoang, trước khi vụ án xảy ra nạn nhân vừa mới bán cặp bò và trúng lô đề và có một khoản tiền lớn. Nghi vấn lại hướng về các bạn bạc của nạn nhân. Thường ngày nạn nhân để nhiều tiền trong người, sử dụng điện thoại, có đeo đôi bông tai vàng nhưng tại hiện trường vụ án không tìm thấy các vật dụng trên. (Ảnh: ANTV) Quá trình xác minh nguồn đốt thi thể nạn nhân để phi tang cho thấy, tại hiện trường, cảnh sát thu được một can nhựa 2 lít màu trắng, bên trong còn sót lượng xăng, khớp với mẫu xăng còn sót lại trên tử thi nạn nhân. Tiến hành xác minh những người mua xăng lẻ vào thời điểm nạn nhân tử vong và được người dân cung cấp về việc ngày 12/12/2016, có một người dáng vẻ gầy ốm, độ tuổi ngoài 20 đến mua can nhựa đựng xăng với giá 30.000 đồng. (Ảnh: ANTV) Cơ quan điều tra nhận định, Phan Thành Tâm (SN 1994, trú tại thôn Phú Bình, xã Cam Tân) sinh sống gần hiện trường vụ án và gọi nạn nhân Thanh là mợ là nghi phạm. Đối tượng Tâm thuộc thành phần lêu lổng, thường xuyên tụ tập đàn đúm, nghiện hút cỏ mỹ. (Ảnh: ANTV) Tâm được xác định là người mua xăng, dấu vân tay trên can nhựa tại hiện trường vụ án khớp với vân tay của Tâm. Từ những chứng cứ trên, Cơ quan công an khẳng định, hung thủ chính là Phan Thành Tâm. Khi làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Tâm cố tình tỏ ra oan uổng, không liên quan gì vụ án.Tuy nhiên, khi đối diện với những bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội, Tâm đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Tâm, khoảng 8h ngày 15/12/2016, Tâm đi bộ từ nhà đến nghĩa trang thì gặp bà Thanh đang đi chăn bò, tại đây 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Bị bà Thanh chửi, Tâm chạy về nhà lấy dao, sau đó đến sát hại bà Thanh và giấu thi thể vào bụi cây sau đó dùng xăng đốt. (Ảnh: ANTV) Vụ án đã khép lại nhưng là bài học đắt giá cho những kẻ lười làm lại ham ăn chơi trác táng như Tâm. Sáng 7/12/2017, sau một ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phan Thành Tâm về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 230 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân. >>> Mời độc giả xem video Góa phụ chết thảm sau khi "tiền rơi trúng đầu". Hành trình phá án . Nguồn: ANTV

