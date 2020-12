Nữ giúp việc trộm 5.000 USD của gia chủ rồi tráo bằng tiền âm phủ

Ngày 1/12, Công an quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết đã tạm giữ Vũ Thị Thúy (43 tuổi, quê Thanh Hóa) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Sự việc nữ giúp việc trộm 5.000 USD của gia chủ bắt đầu xảy ra vào giữa tháng 7/2020, bà Thúy được gia đình ông P.N.A (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) nhận vào làm giúp việc. Hàng ngày, bà Thúy ăn ở và sinh hoạt với gia đình ông A. và bà Nguyễn Thị Thanh H. (mẹ đẻ của ông A.).

Trong quá trình sinh sống tại đây, Thúy đã nắm được quy luật sinh hoạt của gia chủ và biết vị trí bà H. (mẹ đẻ anh A.) thường cất tiền tại chiếc tủ quần áo có 2 cánh, đặt dưới góc phòng khách, ở tầng 1.

Do cần tiền tiêu xài, Thuý đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Theo đó, từ đầu tháng 9/2020, Thúy đã 3 lần trộm cắp tiền của bà H. với tổng số lên tới 5.000 USD, tương đương hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Vũ Thị Thúy.

Cụ thể, đầu tháng 9, lợi dụng lúc ông A. ra ngoài còn bà H. đang ngủ trưa, Thúy mở tủ lấy 1.000 USD. Hai ngày sau, Thuý đổi số đô la Mỹ này sang tiền Việt Nam đồng tại một ngân hàng và ở một tiệm vàng.

Đầu tháng 10/2020, tiếp tục lợi dụng lúc anh A. và bà H. ngủ say, Thúy mở tủ trộm cắp được 2.000 USD. Để tránh bị phát hiện, Thúy chia nhỏ số tiền trên rồi đến cửa hàng vàng đổi sang tiền Việt Nam để chi tiêu.

Tối trung tuần tháng 10/2020, Thúy tiếp tục trộm cắp số tiền 2.000 USD của bà H. Để tránh bị phát hiện, Thúy ra khu vực chợ Ngọc Hà mua 45 tờ tiền in hình đô la Mỹ (mệnh giá 100 USD) ghi "Ngân hàng địa phủ", mang về để lại vào trong tủ chỗ bà H. thường cất tiền.

Đến ngày 20/11, bà H. mở tủ ra kiểm tra thì phát hiện số tiền 5.000 USD của mình đã bị đánh tráo bằng 45 tờ tiền vàng mã nên đã cùng con trai đến Công an phường Điện Biên trình báo. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Điện Biên đã có mặt tại hiện trường, điều tra sự việc, ghi nhận lời khai nhân chứng. Ngày 21/11, Vũ Thị Thúy đã đến Công an phường Điện Biên đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc, đồng thời cho biết số tiền trộm cắp được của bà H. đã ăn tiêu hết.

Hiện vụ nữ giúp việc trộm 5.000 USD của gia chủ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

