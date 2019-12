Nữ giúp việc dốc ngược bé gái quăng như món đồ: Có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Liên quan tới vụ việc nữ giúp việc dốc ngược bé gái ném xuống giường, ngày 9/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành cháu bé 13 tháng tuổi.

Được biết, hai vợ chồng anh Hoàng Anh T. (SN 1992, trú tại TP Vinh, Nghệ An) thuê bà Doan về làm giúp việc cho gia đình thông qua một công ty ở TP Vinh vào ngày 6/11, mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Tại cơ quan công an, bà Doan khai nhận, do cháu bé khóc to không chịu ngủ nên trong lúc tức giận mới có hành động bạo hành cháu bé.