Nữ công an làm loạn sân bay Tân Sơn Nhất: Loại ngũ là không dễ

(Kiến Thức) - Hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền – nữ hành khách làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bức xúc, thậm chí có ý kiến cho rằng cần loại ngũ cán bộ này khỏi ngành Công an.

Theo quy định hiện hành, đặc biệt là những quy định về xử lý cán bộ, cả về mặt ứng xử trong ngành công an, liệu nữ cán bộ có bị loại ngũ?

Với hành vi gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, lớn tiếng chửi bới, dùng nhiều lời lẽ nặng nề xúc phạm nữ nhân viên hãng bay, đại úy Lê Thị Hiền (SN 1983, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa), Công an quận Đống Đa đã công bố quyết định đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm, xử lý nghiêm. Trước đó, bà Hiền đã bị Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản và xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng.



Tuy nhiên, hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền đã khiến nhiều người bức xúc, thậm chí có ý kiến cho rằng cần loại ngũ nữ cán bộ này khỏi ngành Công an. Theo quy định hiện hành, đặc biệt là những quy định về xử lý cán bộ, cả về mặt ứng xử trong ngành công an, liệu nữ cán bộ có bị loại ngũ?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Thác sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc xử lý như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh của thủ trưởng cơ quan này và căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, quy định về kỷ luật trong công an nhân dân.

Hình ảnh ghi nhận lại sự việc.

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, mấy ngày qua, clip nữ hành khách có thái độ hung hãn, lời lẽ cục cằn, thô lỗ luôn mồm chửi bới, xỉ nhục, xúc phạm, thách thức nhân viên hàng không và nhân viên an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bức xúc phẫn nộ.

Đáng chú ý, nữ hành khách này lại chính là nữ đại úy công an nhân dân đang công tác tại Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa.

“Ai cũng biết rằng lực lượng công an nhân dân được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, được giáo dục đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đặc biệt là luôn luôn tuân thủ về đạo đức, tác phong, phát ngôn, thực hiện 6 lời Bác hồ dạy công an nhân dân... Nên khi tiếp xúc với cán bộ, công an nhân dân thì thường sẽ có thái độ chuẩn mực, lịch sự, có văn hoá. Hành vi, thái độ của người phụ nữ này khiến mọi người hết sức bất ngờ khi biết tin người phụ nữ này lại là cán bộ đang công tác tại cơ quan công an”, Luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin phản ánh trên báo chí thì cơ quan hàng không đã xác định người phụ nữ này có hành vi gây rối trật tự công cộng và đã xử phạt hành chính theo quy định tại điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội Với mức xử phạt là 200.000 đồng khiến dư luận lại càng bức xúc và cho rằng mức xử phạt như vậy là chưa đủ sức răn đe.

Theo quy định tại điểm h), khoản 4, Điều 26, Nghị định 162/2018/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì hành vi: “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách hoặc người khác tại cảng hàng không, sân bay;” sẽ bị xử phạt hành chính từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Tuy nhiên, dù xử phạt 200.000 đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP hay phạt đến 5.000.000 đồng theo quy định tại khoản 4, điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP thì đây cũng chỉ là xử lý ban đầu, bước tiếp theo là cơ quan công an sẽ tiến hành xử lý kỷ luật đối với người phụ nữ này, đây mới là vấn đề quyết định đến tương lai, sự nghiệp của người phụ nữ này.

“Dù xử phạt hành chính 200.000 đồng nhưng áp dụng Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì người phụ nữ này được xác định là có “tiền sự”. Nếu sau đó còn có hành vi vi phạm tương tự thì dù chưa đến mức nghiêm trọng, người này sẽ bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, với việc xử phạt hành chính do vi phạm an ninh trật tự như vậy thì lý lịch người phụ nữ này được xác định là có vết” và nếu không bị loại ngũ, cho ra khỏi ngành thì cũng khó đường thăng tiến, có thể ảnh hưởng đến tương lai, sự nghiệp...”, Luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Luật sư cho rằng, hiện nữ cán bộ công an cho rằng mình bị oan, clip bị cắt ghép. Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ trong thời hạn 30 ngày theo quyết định của giám đốc công an thành phố Hà Nội để có hình thức xử lý phù hợp.

Tuy nhiên với những gì đăng tải công khai thì hành vi của nữ đại úy này rõ ràng là đã vi phạm Quy tắc ứng xử của công an nhân dân được quy định tại thông tư 27/2017/TT-BCA.

Theo đó, nguyên tắc ứng xử chung của công an nhân dân là tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệnh Công an nhân dân; Tôn trọng, bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; Phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và truyền thống Công an nhân dân; Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong khi thi hành nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm túc quy trình công tác, quy tắc ứng xử và quy tắc đạo đức nghề nghiệp có liên quan.

Đồng thời, tại Thông tư 16/2016/TT-BCA về việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng quy định về vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân khi có một trong các hành vi như vi phạm quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân được pháp luật quy định; các quy định về nội quy, quy tắc, các chuẩn mực, thuần phong mỹ tục tại nơi làm việc, địa điểm công cộng và nơi cư trú. Do đó, với hành vi mắng chửi, nhục mạ nhân viên sân bay, có hành vi gấy rối trật tự công cộng đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử cán bộ.

“Bởi vậy, Ngoài việc bị xử phạt hành chính thì hành vi này sẽ bị xử lý kỷ luật có thể là: Cảnh cáo, giáng chức, hạ quân hàm hoặc mức độ cao nhất là tước danh hiệu Công an nhân dân (loại ngũ, cho ra quân)... tùy thuộc vào tính chất mức độ hành vi, nguyên nhân và hậu quả đối với xã hội ... Việc xử lý như thế nào sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh của thủ trưởng cơ quan này và căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, quy định về kỷ luật trong công an nhân dân”, Luật sư Đặng Văn Cường cho ý kiến.