Nữ khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất: Phạt chưa đúng?

Vụ việc nữ hành khách – cán bộ công an Hà Nội gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, lớn tiếng chửi bới, dùng nhiều lời lẽ nặng nề xúc phạm nữ nhân viên hãng bay đang thu hút sự quan tâm của dư luận.



Đáng chú ý, sau khi chửi mắng nhân viên Vietnam Airlines và gây thương tích cho nhân viên an ninh sân bay, bà Lê Thị Hiền đã bị Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản và xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng.

Dư luận đặt ra câu hỏi, với hành vi trên, việc xử phạt bà Lê Thị Hiền gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất 200.000 đồng có đúng quy định?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, việc áp dụng văn bản xử phạt trong trường hợp này với mức phạt 200.000 đồng là chưa đúng với quy định và hành vi mà bà Lê Thị Hiền gây ra.

Luật sư Bình phân tích, hành vi lớn tiếng chửi bới, dùng nhiều lời lẽ nặng nề xúc phạm nữ nhân viên hãng bay, gây mất trật tự tại khu vực cảng thuộc lĩnh vực hàng không. Do đó, phải căn cứ các quy định trong lĩnh vực này để xử phạt mới đúng bản chất.

Luật sư Diệp Năng Bình viện dẫn, căn cứ điểm a, h khoản 4 Điều 26 Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2018 (thay thế Nghị định 147) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đến 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

h) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách hoặc người khác tại cảng hàng không, sân bay.

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, nếu cơ quan chức năng xác định hành vi của nữ cán bộ công an có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng thì sẽ xem xét theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội danh này.

Trong đó nêu rõ, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

“Dù biết rằng là con người ai cũng có lúc nóng giận không kiểm soát được bản thân mình. Xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa, nếu người bình thường gây rối tại sân bay thì cũng đáng bị lên án, huống chi đây là cán bộ công an. Cho dù khi chị ấy đi du lịch thì đã thoát khỏi bộ đồng phục ngành nhưng tôi nghĩ cũng không nên có những bức xúc như thế. Tạo dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân là điều không ngừng nâng cao”, Luật sư Diệp Năng Bình nói.

Mời quý vị độc giả xem video: Nữ cán bộ công an Hà Nội gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

Trước đó, Cảng vụ Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vụ việc xảy ra ngày 11/8 tại nhà ga quốc nội. Nữ hành khách Lê Thị Hiền lên chuyến bay VN248 từ TP.HCM đi Hà Nội.

Khoảng 15h30 cùng ngày, bà Lê Thị Hiền làm thủ tục chuyến bay, sau khi đã gửi 4 kiện (57 kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng kg miễn cước 3 khách 60 kg), người này yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà xách tay. Nữ hành khách là cán bộ công an Hà Nội lập tức to tiếng, chửi bới.

Được mời về Cảng vụ Hàng không miền Nam, bà Hiền tiếp tục dùng nhiều từ ngữ khiếm nhã và có hành vi xô đẩy, gây thương tích đối với nhân viên an ninh hàng không. Phòng Giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý.

Vụ việc nữ hành khách –sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.