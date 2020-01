Nổ súng sòng bạc TP HCM 4 người chết: Ai là trùm đá gà?

Ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp các đơn bị nghiệp vụ và Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 14h chiều 29/1 tại một bãi đất trống ở con hẻm trên tỉnh lộ 15 đoạn ấp 5(xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.



Nghi phạm nổ súng được xác định là Lê Quốc Tuấn (SN 1987, trú tại huyện Củ Chi). Một nguồn tin cho biết, Lê Quốc Tuấn hiện là cán bộ Nhà tạm giữ Công an quận 11. Tuy nhiên, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM chưa khẳng định thông tin này.

Trước đó, chiều mùng 5 Tết, một nhóm đối tượng địa phương chơi tài xỉu, đá gà tại một vườn cây ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau đó, khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân nghe nhiều tiếng súng nổ. Khi chạy đến xem thì phát hiện 4 thanh niên tử vong tại chỗ, cùng một người bị thương. Ngoài ra tại hiện trường một con bò của người dân cũng bị bắn chết do đạn lạc.

Hình ảnh nghi phạm sau khi gây án mạng.

Đáng chú ý, sau khi nổ súng, đối tượng gây án đã leo lên xe máy SH màu đỏ chiếm đoạt tại nơi gây án cùng khẩu súng AK đeo trên người và hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng này. Trước đó, đối tượng này mặc quần short jeans, áo khoác đen, đến sòng bạc trong khu vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông chơi và xảy ra mâu thuẫn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định nghi phạm là Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Khỉ). Chiều 29/1, Tuấn tham gia đánh bạc tại sòng bạc trên và thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây. Tuấn bỏ đi, một lúc sau Tuấn đi xe máy tới, tay cầm khẩu súng AK và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Được biết, chiếu bạc tại Củ Chi do một trùm cờ bạc có tên L. "ke" cầm đầu. Ngoài chơi tài xỉu, nơi đây còn được các đối tượng tổ chức đá gà với mức tiền sát phạt lớn.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, các vụ án về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thậm chí những vụ án mạng xảy ra giữa các con bạc không phải là chuyện mới. Tuy nhiên chuyện chiến sĩ công an nhân dân (công an nghĩa vụ) tham gia đánh bạc rồi dùng súng AK bắn chết người để trả thù là chuyện hiếm gặp.

Theo thông tin ban đầu thì đối tượng bắn chết 4 người ở Củ Chi là công an nghĩa vụ, đối tượng này đang làm việc tại một trại tạm giam. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ thông tin này để có kết luận chính thức. Trong trường hợp không bắt được đối tượng, vẫn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành truy nã đối tượng này theo quy định pháp luật.

Nếu thông tin ban đầu là đúng thì nhiều người sẽ hết sức bất ngờ, thậm chí lo lắng. Đáng ra, với thân thế, lai lịch như vậy, nghi phạm phải là con người mẫu mực, với đặc điểm nghề nghiệp hằng ngày tiếp xúc với những người vi phạm pháp luật ở trại giam thì sẽ rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Người này làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật thì cần phải hiểu biết và tôn trọng pháp luật.

Tuy nhiên, đối tượng này đã bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi sát hại nhiều người, có hành vi đánh bạc, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng như vậy khiến dư luận hết sức bất bình, phẫn nộ. Bởi vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra và đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng này cũng sẽ xem xét đến yếu tố tuyển quân, đến công tác quản lý, bồi dưỡng đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ để xem xét các vấn đề khác có liên quan, đảm bảo giữ tiền uy tín của cơ quan, đơn vị và uy tín của ngành công an.

Trong vụ án này cơ quan điều tra có thể khởi tố về nhiều tội danh như: Tội đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Tội giết người...

Riêng đối với đối tượng đã dùng súng nghi là AK để bắn chết 4 người sẽ bị khởi tố về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra nếu có căn cứ cho thấy đối tượng này tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc thì sẽ khởi tố thêm về tội danh này.

“Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, khiến 4 nạn nhân thiệt mạng, dùng vũ khí quân dụng khiến nhiều người hoang mang, hoảng loạn thì đối tượng này phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, nếu bị khởi tố thêm về các tội danh khác như tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc , sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.. thì đối tượng này sẽ chịu thêm mức hình phạt là tù có thời hạn với các tội danh khác có liên quan. Hình phạt chung có thể sẽ là tử hình”, Luật sư Cường nhận định.

Ngoài ra, trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng này đã sát hại 4 nạn nhân rồi chiếm đoạt tiền, xe máy để bỏ trốn thì còn có thể khởi tố thêm đối tượng này về tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 bộ luật hình sự năm 2015. Hình phạt đối với tội cướp tài sản có thể cao nhất là tù chung thân.

Ngoài trách nhiệm hình sự như trên, đối tượng này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với gia đình các nạn nhân về các khoản như chi phí cứu chữa, chi phí mai táng và một khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật. Nếu các nạn nhân trong vụ này tham gia đánh bạc nhưng nạn nhân đã chết nên sẽ không bị xử lý hình sự về tội đánh bạc. Tuy nhiên, đối với các đối tượng khác tham gia đánh bạc trong vụ này cũng sẽ bị khởi tố về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc, cá bạc theo quy định pháp luật.

Đối với đối tượng cầm đầu sới đá gà, đánh bạc này, Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng nào đó đã đứng ra tổ chức sới bạc này, việc tổ chức đánh bạc đã diễn ra như thế nào, bao nhiêu người tham gia, số tiền dùng vào việc đánh bạc là bao nhiêu... để có căn cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Với đối tượng đứng ra tổ chức cho người khác đánh bạc sẽ bị xử lý về tội tổ chức đánh bạc, còn các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ bị xử lý về tội đánh bạc theo quy định của pháp luật, cụ thể tội danh và hình phạt được bộ luật hình sự năm 2015.

Tại điều 322 Bộ Luật Hình sự quy định cụ thể về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Theo đó, với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thì đối tượng chủ mưu trong việc đánh bạc này sẽ bị xử phạt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với đối tượng đánh bạc, tham gia đánh bạc thì sẽ bị xử lý hình sự với hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù theo quy định tại điều 321 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngay dịp đầu năm, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tích cực tiến hành các biện pháp điều tra để sớm xác định rõ hung thủ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục xử lý đối với các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.