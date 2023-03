Nổ súng bắn vào nhà dân ở Hải Dương: Dấu hiệu vi phạm nhiều tội danh?

Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ nổ súng xảy ra tại TP Hải Dương.



Rạng sáng ngày 27/2, hai kẻ lạ mặt đi xe máy đến nhà của chị Đỗ Phương Thúy (SN 1986, địa chỉ ngõ 1C Hàn Giang, đường Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP Hải Dương). Tại đây, một đối tượng đã nổ súng bắn 3 phát vào cửa nhà chị Thúy, thời điểm đó trong nhà có 6 người, đa số là trẻ nhỏ đang ngủ trên tầng.

Hình ảnh nghi hai đối tượng được camera ghi lại.

Tại hiện trường, những phát đạn đã xuyên qua nhiều lớp cửa, xuyên thủng đầu xe máy, để lại nhiều lỗ trên tường trong nhà, may mắn không ai bị thương. Tuy nhiên, hành vi của hai đối tượng không chỉ khiến những người trong gia đình chị Thúy bất an mà khiến nhiều người lo lắng về tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc hai đối tượng nổ súng vào nhà dân là sự việc rất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm. Do vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính của các đối tượng, nguyên nhân sự việc và xác định hậu quả đã gây ra đối với gia đình nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, việc bắn súng vào nhà dân lúc rạng sáng rõ ràng gây hoang mang đối với gia đình nạn nhân và gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây ảnh hưởng đến đời sống của những người dân sinh sống tại khu phố này.

Hình ảnh ghi lại cảnh đối tượng bắn súng vào nhà dân. Vết bắn xuyên qua kính cửa. Nhiều vết bắn tại hiện trường.

Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào những dấu vết để lại trên hiện trường, lời khai của gia đình nạn nhân và các chứng cứ thu được tại hiện trường vụ án, qua camera giám sát sẽ sớm tìm ra được các nghi phạm đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua các đoạn video ghi lại cho thấy hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, tính mạng sức khỏe, tài sản của người khác, coi thường an ninh trật tự. Hành vi của các đối tượng đã cùng lúc xâm phạm nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ. Trong đó có an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản, tính mạng của công dân, xâm phạm trật tự về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Do đó, cơ quan chức năng có thể xử lý nhiều tội danh, trong đó có thể khởi tố tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015. Hành vi nổ súng vào ban đêm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Dù hậu quả chưa dẫn đến chết người, thậm chí chưa thiệt hại đến tài sản nhưng đã có thể xử lý hình sự về tội danh trên.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ vũ khí các đối tượng này sử dụng có phải vũ khí quân dụng hay không? Với vết đạn để lại cùng vỏ đạn tại hiện trường, cơ quan chức năng không khó để xác định được loại vũ khí này là vũ khí quân dụng hay súng thể thao. Trường hợp súng thể thao hay tự chế nhưng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng theo quy định của Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng được quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra cũng sẽ trưng cầu giám định đối với tài sản bị hư hỏng do hành vi nổ súng gây ra. Trường hợp tài sản hư hỏng trị giá từ 2 triệu đồng trở lên, hành vi này là hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Với sự việc như trên, thậm chí có thể xem xét xử lý về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tội danh này được áp dụng nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy, các đối tượng mục đích, động cơ giết người hoặc hành vi có thể dẫn đến chết người. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ khả năng sát thương của vũ khí, làm rõ khoảng cách các đối tượng bắn súng và nhận thức của các đối tượng này. Mục đích của các đối tượng muốn đe dọa nạn nhân, muốn làm hư hỏng tài sản hay với mục đích giết người? Trường hợp các đối tượng có thể phán đoán có người trong nhà hoặc vị trí có người trong nhà nhưng lại nổ súng vào vị trí đó thì dù nạn nhân không chết vẫn có thể xử lý các đối tượng về tội giết người.

Do đó, trong vụ việc trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ, nguyên nhân sự việc, động cơ gây án để xử lý các đối tượng theo các quy định của pháp luật.