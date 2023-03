Hải Dương: Cận cảnh hiện trường kẻ lạ mặt nổ súng vào nhà dân

Ngày 8/3, Công an TP Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị truy tìm 2 đối tượng gây ra vụ nổ súng vào khoảng 2h sáng 27/2. Theo video ghi lại vụ việc, vào thời điểm trên, 2 đối tượng lạ mặt đi trên một chiếc xe máy đến nhà bà Đ.P.T tại một con ngõ trên đường Bắc Sơn (phường Quang Trung, TP Hải Dương). Tại đây một đối tượng đã nổ súng bắn 3 phát vào cửa nhà và nói “Liệu hồn đấy T. nhé”. Sau khi nổ súng, hai đối tượng bỏ đi. Bà T. cho biết, khi xảy ra sự việc, vợ chồng bà đang đi Thái Lan, trong nhà có 6 người chủ yếu là trẻ em. “Khi các cháu lên gác ngủ, các đối tượng đã nổ súng bắn trực tiếp vào cửa nhà qua một lớp cửa cuốn, một lớp kính và găm vào tường và xe máy để trong nhà”, bà T. nói. Bà T. cho biết, khi xem lại video bản thân bà thấy rất kinh hoàng. “Các cháu nhỏ kể khi nghe 3 tiếng súng, các cháu rất sợ, chỉ biết trùm chăn và bị ám ảnh”, bà T. kể. Tại hiện trường, những phát đạn đã làm thủng nhiều lớp cửa, xuyên thủng đầu xe máy, để lại chi chít lỗ trên tường trong nhà. Rất may, không có ai bị thương trong vụ nổ súng kể trên. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà T. đã trình báo lên Công an TP Hải Dương. “Đến nay đã 11 ngày xảy ra sự việc, gia đình tôi sống trong sự hoang mang lo lắng”, bà T. nói và mong cơ quan công an sớm xử lý các đối tượng này. Được biết hiện lãnh đạo Công an TP Hải Dương đã lập tức cử đội nghiệp vụ xác minh và truy tìm các đối tượng. Mời độc giả xem video ghi lại vụ việc.

