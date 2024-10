Nhóm “sửu nhi” trấn lột tài sản của tiểu thương lúc rạng sáng

Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự đối với nhóm “sửu nhi” Trương Văn Tuấn (SN 2008), Nguyễn Trọng Đức (SN 2009), Ninh Văn Đạt (SN 2008) và Nguyễn Thanh Danh (SN 2008, cùng trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) về hành vi “Cướp tài sản”

Trước đó, giữa tháng 10/2024, Công an huyện Phú Ninh liên tục tiếp nhận thông tin nhiều tiểu thương bị nhóm cướp dùng dao uy hiếp để chiếm đoạt tài sản. Đơn cử, rạng sáng 20 và 22/10, nhóm 4 đối tượng đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản tại thôn Hòa Bình (xã Tam Thái) và thôn Phú Yên (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), chiếm đoạt 1 điện thoại di động và 5,5 triệu đồng.

Nhóm "sửu nhi" và hung khí sử dụng khi uy hiếp, cướp tài sản

Thời điểm gây án là lúc sáng sớm khoảng từ 3 đến 5h sáng, lúc thưa thớt người đi lại. Các đối tượng điều khiển xe máy chạy trên các tuyến đường trên địa bàn huyện để tìm mục tiêu. Khi thấy “con mồi”, các đối tượng chặn xe áp sát, dùng dao uy hiếp bị hại đưa tài sản. Sau khi chiếm được tài sản thì các đối tượng bỏ chạy.

Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên Công an huyện Phú Ninh đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng gây án.

Qua điều tra, truy xét, Công an huyện Phú Ninh đã xác định Trương Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Đức, Ninh Văn Đạt và Nguyễn Thanh Danh đã thực hiện hành vi cướp tài sản trên. Do đó, ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đã bắt giữ Ninh Văn Đạt. Còn các đối tượng Trương Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thanh Danh thì đã trốn khỏi địa phương.

Quyết không để các đối tượng nhởn nhơ, gây án, làm mất ANTT, Công an huyện Phú Ninh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Tam Kỳ (khu vực giáp ranh) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm các đối tượng.

Đến sáng ngày 25/10, lực lượng truy xét đã xác định được Trương Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thanh Danh đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ T.H trên địa bàn phường An Sơn (TP Tam Kỳ) nên đã tiến hành khống chế, bắt giữ các đối tượng; thu giữ phương tiện gây án gồm 1 xe máy, 2 con dao và 1 điện thoại di động.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh thông báo, ai là bị hại của các đối tượng trên thì liên hệ đến Công an huyện Phú Ninh (SĐT: 02353890892; địa chỉ: khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định.

