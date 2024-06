Bắt nhóm đối tượng dùng “bom xăng” đuổi đánh nhau ở Phú Thọ

Ngày 7/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an TX Phú Thọ vừa điều tra làm rõ nhóm thanh niên sử dụng tuýp sắt, dao phóng lợn, 'bom xăng' để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng dùng "bom xăng" đuổi đánh nhau.

Trước đó, khoảng 1h ngày 1/6, Nguyễn Ngọc Ba (21 tuổi), Nguyễn Văn Nam (20 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi) cùng trú tại xã Phù Ninh, (huyện Phù Ninh, Phú Thọ); Hoàng Văn Hưng (21 tuổi), Nguyễn Công Dân (21 tuổi) cùng trú tại xã Bình Phú (huyện Phù Ninh), Trần Khắc Cường (19 tuổi, trú tại thôn Văn Diệm, Hưng Long, Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển 3 xe mô tô dồn đuổi, đánh Nguyễn Thế Sơn (20 tuổi, trú tại khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh) và Lê Quốc Đạt (19 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh) từ huyện Phù Ninh đến địa bàn TX Phú Thọ. Khi điều khiển xe chạy đến nhà trọ của Phạm Văn Bằng (36 tuổi, tại khu 1, xã Phú Hộ, TX Phú Thọ), do quen biết với nhóm thanh niên trong nhà Bằng nên Sơn và Đạt đã vào nhà trọ lấy dao dồn đuổi, đánh lại nhóm của Nguyễn Ngọc Ba.

Một số đối tượng tại cơ quan Công an.

Bị dồn đánh, nhóm của Nguyễn Ngọc Ba đã quay về huyện Phù Ninh chuẩn bị hung khí gồm: tuýp sắt, dao, phóng lợn và xăng đựng trong chai bia (bom xăng) quay lại nhà trọ tìm đánh Sơn và Đạt. Khi đến nơi, nhóm của Ba hò hét, chửi bới, dùng bom xăng ném vào nhà trọ, sau đó xông vào để tìm đánh Sơn và Đạt, nhưng không tìm thấy. Lúc này tại nhà trọ có Cù Duy Khánh (16 tuổi, trú tại xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, Phú Thọ) và Nguyễn Mạnh Dũng (15 tuổi, trú tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) đang ngồi chơi thì bị nhóm của Nguyễn Ngọc Ba dùng chân tay đánh, nhưng chỉ bị thương tích nhẹ.

Hành vi của các đối tượng thực hiện đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương, gây tâm lý hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân sống trong khu vực. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh thông tin của các đối tượng.

Đến 11h cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã bắt giữ được Nguyễn Ngọc Ba, Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Văn Hưng, Lê Quốc Đạt và Nguyễn Thế Sơn để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, còn Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Công Dân và Trần Khắc Cường đã bỏ trốn. Với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, Công an TX Phú Thọ đã tăng cường lực lượng, tổ chức truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Ngày 4 và 5/6/2024, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng là Nguyễn Văn Nam khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Phù Ninh và bắt được Trần Khắc Cường khi đang lẩn trốn tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Trong vụ việc còn đối tượng Nguyễn Công Dân (21 tuổi, trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh) vẫn đang lẩn trốn.