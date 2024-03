Bắt 2 nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên phố Hà Nội

Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h25 ngày 3/3, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo tại khu vực ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ có một số đối tượng đánh nhau, gây mất ANTT, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận đã phối hợp với Công an phường Phạm Đình Hổ triển khai lực lượng xuống hiện trường giải quyết.

Hai nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, các đối tượng đã bỏ đi. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ 18 đối tượng, thuộc 2 nhóm thanh niên có liên quan tham gia vào vụ việc trên (các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15 – 19 tuổi). Nguyên nhân ban đầu xác định: Do va chạm, 2 nhóm thanh niên đã chửi nhau dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường Phố Huế - Nguyễn Công Trứ - Thi Sách - Lò Đúc - Phạm Đình Hổ.



Hiện Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng đuổi đánh nhau trên phố Hà Nội theo quy định pháp luật.