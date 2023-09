Hà Giang: Bị nhóm người đuổi đánh, CSGT dùng súng bắn chỉ thiên

Ngày 25/9, Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của một nhóm khoảng 6 đối tượng, có hành vi đuổi đánh, ném đá vào một cán bộ CSGT trong lúc làm nhiệm vụ.

Hình ảnh nhóm người cầm gạch, đá tấn công cán bộ CSGT. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/9, tổ công tác gồm 5 cán bộ của Đội CSGT-TT, Công an huyện Yên Minh, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực xã Mậu Duệ. Thời điểm đó, 2 cán bộ CSGT của tổ công tác phát hiện 2 trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi theo hướng khu vực chợ trung tâm xã Mậu Duệ, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thấy vậy, người đi xe máy đã tăng ga bỏ chạy vào khu vực chợ Mậu Duệ, rồi đâm, đụng vào một số gian hàng của các tiểu thương. Sau đó, 2 người này kêu gọi người trong chợ lao ra rồi cùng đuổi, đánh một cán bộ của tổ công tác. Để tự vệ, cán bộ này đã phải rút súng công vụ (đạn nhựa) và bắn chỉ thiên 2 phát lên trời, song đoàn người hung hãn vẫn đuổi theo để tấn công. Cán bộ CSGT chạy vào nhà dân thì mới thoát được sự đuổi, đánh của nhóm người nêu trên.

Hiện, cơ quan Công an đã xác định được 6 người liên quan tới hành vi chống người thi hành công vụ. Công an huyện Yên Minh đã báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang và tiếp tục làm rõ sự việc.