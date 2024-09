Nhìn lại vụ mẹ vợ chết dưới tay con rể vì một câu mắng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3h sáng 16/2/2016, đang nằm trên giường, chị Phạm Thị H. bị đánh thức bởi bàn tay lạ. Khi mở mắt, chị H. phát hiện chồng cũ là Nguyễn Văn Dũng đang đứng bên mép giường, tay lăm lăm con dao. Dũng sinh năm 1980 vốn không phải người địa phương nhưng từ khi lấy chị H, anh ta chuyển hẳn về thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La) sinh sống. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Dù có con chung, nhưng Dũng thuộc dạng vô tích sự lại thêm nghiện ma túy nặng nên Dũng và chị H. đường ai nấy đi. Chị H. ở lại căn nhà hai tầng nằm giữa thị trấn Mộc Châu cùng với mẹ là bà Phạm Thị L. (SN 1952), còn Dũng ra ngoài thuê trọ, sống vạ vật. Nhìn thấy chồng cũ mặt đằng đằng sát khí, chị H. lạnh toát người. Dũng chẳng để chị nói đã đưa dao ra khống chế, bắt vợ cũ chỉ chỗ bà L. cất giấu tiền.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi dao kề cổ, chị H. chẳng biết làm gì hơn là dẫn Dũng đến nơi hắn muốn. Sau khi lấy được tiền và 2 chiếc điện thoại, Dũng trói chị H. vào ghế rồi bỏ đi. Bị chồng cũ trói chặt vào ghế, chị H. lấy hết sức lực để cựa quậy và may mắn khiến sợi dây lỏng dần và thoát được ra ngoài. Chị chạy xuống tầng 1, đập vào mắt là hình ảnh kinh hãi, mẹ chị, bà Phạm Thị L. đang nằm bất động trên vũng máu.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin về vụ án lập tức được báo về Công an huyện Mộc Châu và Công an tỉnh Sơn La. Tại hiện trường, công an xác định bà L. đã tử vong tại phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương. Ở khu vực bếp, cơ quan điều tra tìm thấy 1 con dao bầu phần thân và lưỡi bị gãy rời. Quá trình khám nghiệm, công an nhận định hung thủ đã vào nhà bằng cách bám vào cột thu lôi để lên tầng tum, từ đây đối tượng mở cửa tum và đi xuống qua chiếc thang tre để sẵn tại đó.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành xác minh về Dũng, các điều tra viên được biết, sau khi không chung sống với chị H, Dũng đã xin đi làm thợ sơn và thuê trọ tại nhà chủ cũng ở thị trấn Mộc Châu. Khi tìm đến khu trọ, người chủ của Dũng cho hay, tối 15/2/2016 anh ta nhận được điện thoại của bà L. về việc Dũng đến nhà quấy rối. Tầm nửa đêm, Dũng mò về thì bị chủ nhà thông báo cho nghỉ việc, đuổi ra khỏi khu trọ. Kể từ đấy Dũng đi đâu, làm gì không ai hay biết.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên xác định, nhiều khả năng Dũng đã đi khỏi địa bàn tỉnh Sơn La nên công việc truy đuổi phải tiến hành gấp, tránh để đối tượng có cơ hội vào Nam hoặc vượt biên. Một mũi trinh sát được cử về Thanh Hóa là quê của Dũng, 1 mũi khác đi Tây Nguyên, nơi xác định đối tượng có người thân. Tuy nhiên, vốn là kẻ từng ra tù vào tội, Dũng hoàn toàn không liên lạc với những người này.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong khi hành tung của nghi phạm vẫn rất mờ nhạt thì Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin của 1 lái xe taxi. Người này cho biết, chiều 16/2/2016, anh ta chở một vị khách có đặc điểm giống Dũng từ khu vực Mỹ Đình về TP Thanh Hóa. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa tiến hành rà soát nhiều địa điểm lưu trú tại đây. Đến hơn 23h cùng ngày, Dũng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Vào thời điểm này, Dũng điên cuồng chống trả lại những người vây bắt mình. Ban đầu, khi bị di lý về Sơn La, Dũng cãi bay cãi biến sự liên quan của mình đến cái chết của bà L, thế nhưng trước những bằng chứng rất rõ ràng, hắn phải cúi đầu nhận tội. Gã khai nhận có ý định quay lại với chị H. nhưng bà L. dường như không đồng ý. Tối 15/2/2016, Dũng phát hiện chị H. ngồi sau xe máy một người đàn ông khác. Gã chặn đường, đấm vào mặt người đàn ông kia. Thấy thế chị H. bảo Dũng về nhà nói chuyện. Tại đây, bà L. mắng và đuổi Dũng đi. Thấy mình bị đuổi còn người bạn nam của vợ cũ lại được bà L. cho vào nhà nên gã tỏ ra cay cú. Khi về tới khu trọ, Dũng được biết bà L. mới gọi điện báo cho chủ nhà việc anh ta gây rối, chủ nhà nhân đây cũng đuổi việc và không cho Dũng ở trọ nữa. Rạng sáng 16/2/2016, Dũng tìm đến nhà bà L, do biết rõ nơi này nên Dũng dễ dàng đột nhập vào bên trong. Vào tới tầng 1, Dũng dùng dao sát hại bà L. ngay tại phòng ngủ. Xong việc, Dũng mò lên tầng 2, nơi chị H. ngủ rồi khống chế chị này bắt chỉ chỗ lấy tiền, tài sản. Sau khi trói vợ cũ lại, Dũng thoát khỏi hiện trường. Để tránh bị nghi ngờ, Dũng bắt xe lên Lạng Sơn, từ đây gã di chuyển về Hà Nội. Trong quá trình đi, Dũng nhiều lần thay đổi phương tiện nhằm xóa dấu vết. Khi vào tới Thanh Hóa, Dũng dự định sẽ bắt xe đi vào Nam, tuy nhiên chưa kịp thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Với tội ác của mình, sau này Dũng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3h sáng 16/2/2016, đang nằm trên giường, chị Phạm Thị H. bị đánh thức bởi bàn tay lạ. Khi mở mắt, chị H. phát hiện chồng cũ là Nguyễn Văn Dũng đang đứng bên mép giường, tay lăm lăm con dao. Dũng sinh năm 1980 vốn không phải người địa phương nhưng từ khi lấy chị H, anh ta chuyển hẳn về thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La) sinh sống. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Dù có con chung, nhưng Dũng thuộc dạng vô tích sự lại thêm nghiện ma túy nặng nên Dũng và chị H. đường ai nấy đi. Chị H. ở lại căn nhà hai tầng nằm giữa thị trấn Mộc Châu cùng với mẹ là bà Phạm Thị L. (SN 1952), còn Dũng ra ngoài thuê trọ, sống vạ vật. Nhìn thấy chồng cũ mặt đằng đằng sát khí, chị H. lạnh toát người. Dũng chẳng để chị nói đã đưa dao ra khống chế, bắt vợ cũ chỉ chỗ bà L. cất giấu tiền.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi dao kề cổ, chị H. chẳng biết làm gì hơn là dẫn Dũng đến nơi hắn muốn. Sau khi lấy được tiền và 2 chiếc điện thoại, Dũng trói chị H. vào ghế rồi bỏ đi. Bị chồng cũ trói chặt vào ghế, chị H. lấy hết sức lực để cựa quậy và may mắn khiến sợi dây lỏng dần và thoát được ra ngoài. Chị chạy xuống tầng 1, đập vào mắt là hình ảnh kinh hãi, mẹ chị, bà Phạm Thị L. đang nằm bất động trên vũng máu.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin về vụ án lập tức được báo về Công an huyện Mộc Châu và Công an tỉnh Sơn La. Tại hiện trường, công an xác định bà L. đã tử vong tại phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương. Ở khu vực bếp, cơ quan điều tra tìm thấy 1 con dao bầu phần thân và lưỡi bị gãy rời. Quá trình khám nghiệm, công an nhận định hung thủ đã vào nhà bằng cách bám vào cột thu lôi để lên tầng tum, từ đây đối tượng mở cửa tum và đi xuống qua chiếc thang tre để sẵn tại đó.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành xác minh về Dũng, các điều tra viên được biết, sau khi không chung sống với chị H, Dũng đã xin đi làm thợ sơn và thuê trọ tại nhà chủ cũng ở thị trấn Mộc Châu. Khi tìm đến khu trọ, người chủ của Dũng cho hay, tối 15/2/2016 anh ta nhận được điện thoại của bà L. về việc Dũng đến nhà quấy rối. Tầm nửa đêm, Dũng mò về thì bị chủ nhà thông báo cho nghỉ việc, đuổi ra khỏi khu trọ. Kể từ đấy Dũng đi đâu, làm gì không ai hay biết.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên xác định, nhiều khả năng Dũng đã đi khỏi địa bàn tỉnh Sơn La nên công việc truy đuổi phải tiến hành gấp, tránh để đối tượng có cơ hội vào Nam hoặc vượt biên. Một mũi trinh sát được cử về Thanh Hóa là quê của Dũng, 1 mũi khác đi Tây Nguyên, nơi xác định đối tượng có người thân. Tuy nhiên, vốn là kẻ từng ra tù vào tội, Dũng hoàn toàn không liên lạc với những người này.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong khi hành tung của nghi phạm vẫn rất mờ nhạt thì Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin của 1 lái xe taxi. Người này cho biết, chiều 16/2/2016, anh ta chở một vị khách có đặc điểm giống Dũng từ khu vực Mỹ Đình về TP Thanh Hóa. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa tiến hành rà soát nhiều địa điểm lưu trú tại đây. Đến hơn 23h cùng ngày, Dũng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Vào thời điểm này, Dũng điên cuồng chống trả lại những người vây bắt mình. Ban đầu, khi bị di lý về Sơn La, Dũng cãi bay cãi biến sự liên quan của mình đến cái chết của bà L, thế nhưng trước những bằng chứng rất rõ ràng, hắn phải cúi đầu nhận tội. Gã khai nhận có ý định quay lại với chị H. nhưng bà L. dường như không đồng ý. Tối 15/2/2016, Dũng phát hiện chị H. ngồi sau xe máy một người đàn ông khác. Gã chặn đường, đấm vào mặt người đàn ông kia. Thấy thế chị H. bảo Dũng về nhà nói chuyện. Tại đây, bà L. mắng và đuổi Dũng đi. Thấy mình bị đuổi còn người bạn nam của vợ cũ lại được bà L. cho vào nhà nên gã tỏ ra cay cú. Khi về tới khu trọ, Dũng được biết bà L. mới gọi điện báo cho chủ nhà việc anh ta gây rối, chủ nhà nhân đây cũng đuổi việc và không cho Dũng ở trọ nữa. Rạng sáng 16/2/2016, Dũng tìm đến nhà bà L, do biết rõ nơi này nên Dũng dễ dàng đột nhập vào bên trong. Vào tới tầng 1, Dũng dùng dao sát hại bà L. ngay tại phòng ngủ. Xong việc, Dũng mò lên tầng 2, nơi chị H. ngủ rồi khống chế chị này bắt chỉ chỗ lấy tiền, tài sản. Sau khi trói vợ cũ lại, Dũng thoát khỏi hiện trường. Để tránh bị nghi ngờ, Dũng bắt xe lên Lạng Sơn, từ đây gã di chuyển về Hà Nội. Trong quá trình đi, Dũng nhiều lần thay đổi phương tiện nhằm xóa dấu vết. Khi vào tới Thanh Hóa, Dũng dự định sẽ bắt xe đi vào Nam, tuy nhiên chưa kịp thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Với tội ác của mình, sau này Dũng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình. >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.