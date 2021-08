Nhóm “bác sĩ Khoa” nghi trục lợi: Bí ẩn nhân vật tên Thy

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện và lan truyền thông tin cảm động về một bác sĩ tên Khoa được cho là đã nhường máy thở của mẹ đẻ cho một sản phụ song sinh đang cần máy thở. Tuy nhiên, thông tin trên nhanh chóng bị lật tẩy là tin giả được hư cấu, dàn dựng. Dư luận đặt câu hỏi về động cơ của “nhóm bác sĩ Khoa” trong đó có nhân vật bí ẩn tên Nguyễn Thị Minh Thy!

Có dấu hiệu nghi ngờ trục lợi



Thông tin về dấu hiệu lừa đảo trong vụ việc "bác sĩ Trần Khoa cứu sản phụ song thai" tại cuộc họp báo ngày 10/8, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, bước đầu, Sở nhận định có một nhóm được thành lập với sự tham gia của các tài khoản giả nhưng hoàn toàn có tương tác thật. Nhóm này có hệ thống và "sống thực" trên mạng.



Tin giả được đăng tải trên FB Trần Khoa.

Nhóm này đã đưa những thông tin mang tính chất bịa đặt, không có thật trên thực tế với những câu chuyện cảm động theo kiểu lấy nước mắt của cộng đồng, trong đó nội dung "bác sĩ Khoa" đã rút ống thở của mẹ mình để cứu sản phụ mang song thai đang nguy kịch là một trong những thông tin được chia sẻ rất nhanh trên mạng xã hội. Hiện tài khoản Facebook "Trần Khoa" đã khóa, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác định danh tính người sử dụng tài khoản trên.

“Qua quá trình rà soát, có dấu hiệu nghi ngờ trục lợi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục điều tra xem nhóm nào lợi dụng dựng lên tin giả này để xử lý theo quy định”- ông Thọ nói và cho biết, Sở TT&TT TP.HCM sẽ phối hợp với các ngành để xử lý các thông tin ảnh hưởng đến chính sách của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 hoặc tạo sự hoang mang cho người dân.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP HCM cho biết, ngay khi phát hiện về "bác sĩ Khoa" trên mạng xã hội facebook, sở đã lập tức xác minh, xử lý, và có tin bác bỏ ngay trên website Trung tâm Báo chí TP HCM. Sở sẽ xử lý quyết liệt người chia sẻ thông tin giả, không phân biệt bất kỳ ai.

“Nút thắt”… nhân vật bí ẩn tên Nguyễn Thị Minh Thy

Xác minh ban đầu của Sở Y tế TP HCM và Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam, "bác sĩ Khoa" với facebook Trần Khoa là một nick facebook ảo, không có thật. Ảnh đại diện của facebook Trần Khoa là ông Toh Wei Seong, bác sĩ chuyên khoa Nha khoa, đồng thời là PGS đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Sinh học tế bào gốc và tái tạo mô, Đại học Quốc gia Singapore.

Nick facebook Trần Khoa của "bác sĩ Khoa" có mối quan hệ tương tác trên mạng xã hội nhóm "Từ thiện 82"- nhóm này được giới thiệu là gồm những giáo sư, bác sĩ danh tiếng, có chung đặc điểm là bệnh ung thư và thích làm từ thiện.

“Nhóm 82” gồm có Facebook: Phong Lam, Long Thiên (bé Gấu, 4 tuổi), Võ Thùy Linh (mẹ của Phong Lam), Tân Lê (ở Singapore, anh nuôi Phong Lam), Thanh Hùng Lê (đóng vai giáo sư), Phong Lê, Peter Lý (chồng Phong Lam) cùng hàng loạt nhân vật phụ trợ khác. Trong đó "nhóm 82" thường đăng những câu chuyện cảm động và cuối cùng kêu gọi ủng hộ từ thiện, tiền được chuyển về chủ tài khoản Nguyễn Thị Minh Thy , quê Bến Tre.

Đáng chú ý, trao đổi trên Tiền Phong, chị Nguyễn K.L, ở TP HCM được cho là một nạn nhân của nhóm “bác sĩ Khoa” cho biết, đầu tháng 7/2020, qua mạng xã hội facebook, chị L. vào facebook Phong Lam và thấy viết nhiều câu chuyện về cuộc đời mình, bố mình bị ung thư. Cuối tháng 7/2020, Phong Lam nhắn cho chị L. chuẩn bị tổ chức trung thu cho các cháu mắc bệnh ung thư máu và chị L cùng nhóm “thiện nguyện 82” sẽ làm bánh bán để quyên tiền cho các em trị bệnh. Thấy việc làm ý nghĩa nên chị L. ủng hộ 5 triệu đồng, kêu gọi các bạn bè ở TP HCM ủng hộ người 1 triệu, người 2-3 triệu đồng.

Theo chị L, số tiền ủng hộ của nhóm tôi đều thông qua tài khoản có tên Nguyễn Thị Minh Thy ở Bến Tre. Thậm chí tháng 8/2020, Thy còn gọi cho chị L. để trình bày rằng nhóm đang tổ chức hoạt động nhưng thiếu 300 phần quà, chị L. đã ủng hộ qua tài khoản của Thy 2 triệu đồng.

Đáng chú ý, facebook Trần Khoa của "bác sĩ Khoa" cũng có mối quan hệ tương tác trên mạng xã hội và là "bạn bè" của một nick facebook như J.K và N.H.T, H.M.A.Đ.

Sau khi xảy ra sự việc “bác sĩ Khoa”, nhiều người hướng về nhân Nguyễn Thị Minh Thy do đây là chủ tài khoản thật, bất ngờ tài khoản H.M.A.Đ cho biết: “Thy đang ở nhà Đ. còn Đ. thì không có nhà” và Đ. cũng đồng quan điểm về việc Thy là nút thắt của sự việc.

Cần sớm điều tra “trùm sỏ”, xử lý nghiêm minh

Một câu chuyện cảm động được nhiều tài khoản facebook lan truyền, coi bác sĩ Khoa như người truyền cảm hứng nhưng lại là câu chuyện giả dối, làm giảm đi ý nghĩa của những điều tốt đẹp trên thực tế đang được biết bao bác sĩ và các lực lượng phòng chống dịch âm thầm làm.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại biểu Quốc hội khóa XV Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu QH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, cần sớm điều tra nhóm đối tượng và xử lý nghiêm do đưa tin sai sự thật, có dấu hiệu trục lợi.

“Thông tin sai sự thật như vậy cần phải xử lý trong tình hình dịch phức tạp như hiện nay. Thời gian qua, người dân rất hoang mang lo sợ, bức rứt khó chịu do cách ly thời gian dài, do đó việc đăng tải đưa tin lên mạng xã hội phải đúng sự thật, có đạo đức, văn minh, lịch sự. Việc lợi dụng dịch bệnh, đăng tin giả, có dấu hiệu trục lợi của “nhóm bác sĩ” Khoa là phi đạo đức, vi phạm pháp luật. Do đó cần sớm làm rõ, xử lý nghiêm minh”- đại biểu Hòa nêu ý kiến.

