Những thảm án kinh hoàng khi hàng xóm “nói chuyện với nhau bằng dao“

Cả nhà bị hàng xóm chém từ chiếc cổng kêu to: Ngày 8/9, do mâu thuẫn từ chiếc cổng sắt nhà ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947, huyện Việt Yên, Bắc Giang) khi đóng cửa phải dùng búa đập vào cổng để đóng chặt lại và gây ra tiếng ồn. Bực tức, Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, hàng xóm) đâm chết ông Chung, bà Phan Thị Sậu (SN 1951 vợ ông Chung) bị Phú đâm trọng thương.

Hàng xóm đặt mìn tự chế giết "thầy cúng": Đêm 30/7, cho rằng bị thả ma khiến gia đình ốm đau, Sùng A Tùng (40 tuổi); Chảo A Xăng (45 tuổi) và Sùng Nủ Dê (47 tuổi, cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã tự chế mìn và đặt bẫy mìn khiến ông Chảo Chờ Plua (là "thầy cúng", 69 tuổi - hàng xóm của các đối tượng) tử vong. Hàng xóm vượt rào vào nhà chém chết cụ ông 74 tuổi: Trưa 19/7, Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) trèo tường vào nhà hàng xóm là ông ông Lê T. (74 tuổi) tìm người thân nhưng không thấy. Sau khi lời qua tiếng lại, Thủy dùng hung khí sát hại nạn nhân. Chém chết hàng xóm vì hỏi mà không trả lời: Ngày 13/7, Lê Hoài Hận (SN 1985, trú huyện Thoại Sơn, An Giang) thấy ông Phan Văn Sơn (SN 1970) là hàng xóm đang cất nhà, mái tôn lấn qua vách tường nhà của Hận. Hận sang nhà ông Sơn để hỏi chuyện. Nhưng ông Sơn không trả lời, Hận cầm cây rựa chém nạn nhân tử vong. Giết hàng xóm do nghi ngờ con trai bị làm ma Ngũ Hải: Ngày 6/7, do con trai của Thào Mí Chơ (SN 1986, trú huyện Đồng Văn, Hà Giang) mới 4 tháng tuổi nhưng thường xuyên bị ốm đau, đối tượng nghi ông Sùng Mí Giàng (SN 1964 - hàng xóm của Chơ) đã làm ma Ngũ Hải để hại con mình nên ra tay sát hại nạn nhân. "Phục kích" ở đường làng, vung xẻng giết hàng xóm: Ngày 1/7, ông Phạm Văn Hưng (50 tuổi, trú TP Thái Bình) vừa đi xe máy về đến cổng nhà thì bị Phạm Công Thái (36 tuổi), hàng xóm, nhà liền kề vung xẻng đập nhiều lần vào đầu, cổ làm ông Hưng tử vong. Nguyên nhân được xác định do mẫu thuẫn cá nhân. Giết hàng xóm vì nghi ngờ trộm con gà: Dàng A Dềnh (SN 1994, trú huyện Văn Bàn, Lào Cai) phát hiện ông Vàng A Chư (SN 1974, là hàng xóm) vào nhà mình và nghi ngờ hàng xóm có hành vi ăn trộm gà. Ngày 16/6, Dềnh gặp ông Chư giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Lợi dụng lúc ông Chư không để ý, Dềnh đã cầm gậy gỗ đập nạn nhân tử vong. Đâm chết hàng xóm vì nghi có tình ý với vợ mình: Ngày 21/4, Trần Khương (SN 1966, ở thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho rằng người hàng xóm Bùi Ngàn (SN 1955) có tình ý với vợ mình, ông Khương tỏ ra ghen tuông, dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Dùng xe đạp bỏ trốn sau khi sát hại dã man hai mẹ con hàng xóm: Do mâu thuẫn, ngày 12/3, Đồng Minh Phương, (1963, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã dùng dao sát hại dã man hai mẹ con ruột là bà B.T.S (1965) và chị V.T.H (SN 1993) là hàng xóm của Phương. Sau hơn 3 giờ đồng hồ lẩn trốn, Phương đã Công an bị bắt cách hiện trường hơn 1km. >>>>> Xem thêm video: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

