Nhậu sau lễ ăn hỏi, thanh niên dùng dao đâm chết bạn

Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho hay, đã bàn giao Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) cho cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, ngày 20/9, Thái cùng 1 cô gái tổ chức làm lễ ăn hỏi. Kết thúc lễ ăn hỏi, Thái cùng 1 số người bạn trong đó có Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tổ chức ăn uống nhậu nhẹt

Trong lúc ăn nhậu, giữa Thái và Hiếu mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng với nhau. Bất ngờ, Hiếu dùng nón bảo hiểm đánh vào Thái. Thái tức giận chạy vào bếp lấy dao chạy ra đâm vào người Hiếu khiến gục tại chỗ.

Một người bạn chạy vào can ngăn cũng bị Thái dùng dao đâm bị thương. Người dân vội đưa Hiếu đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sự việc được trình báo công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Biết tin người bạn là Hiếu tử vong, Thái đã tới công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.