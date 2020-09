Vụ Vũ Văn Sơn cố ý làm lộ bí mật Nhà nước: Khung hình phạt tối đa thế nào?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" quy định tại khoản 1 điều 337 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.



Hiện vụ án đang được điều tra , xử lý theo quy định của pháp luật và Công an tỉnh Thái Bình cũng chưa thông tin chi tiết về hành vi của đối tượng Vũ Văn Sơn.

Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, Vũ Văn Sơn đã phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" thế nào và với tội danh này, khung hình phạt tối đa là bao nhiêu năm tù?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, bí mật nhà nước là những tin về vụ việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà nhà nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho nhà nước; những tin tức về vụ việc, tài liệu, số liệu, địa điểm, vật, lời nói có nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ hoặc các lĩnh vực khác mà nhà nước chưa công bố hoặc không công bố và nếu bị tiết lộ, thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bí mật nhà nước có loại tuyệt mật và loại mật theo danh sách do những người đứng đầu các cơ quan nhà nước cấp trung ương, các chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương quy định.

Bí mật nhà nước độ tuyệt mật: Liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

Bí mật nhà nước độ tối mật: Liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc;

Bí mật nhà nước độ mật: Liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày xác định độ mật của bí mật nhà nước đến hết thời hạn sau: 30 năm với bí mật nhà nước độ tuyệt mật; 20 năm với bí mật nhà nước độ tối mật; 10 năm với bí mật nhà nước độ mật.

Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước về địa điểm kết thúc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền không sử dụng địa điểm đó để chứa bí mật nhà nước.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, được hiểu là hành vi làm cho người (khác) không có trách nhiệm biết được nội dung xác định là bí mật Nhà nước.

Theo khoản 1 điều 337 Bộ luật hình sự 2015 nêu rõ: “Người nào cố ý làm lộ hoặc mua bán bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”.

Như vậy, nếu Vũ Văn Sơn bị truy tố theo khoản 1 điều 337 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt sẽ từ 2 đến 7 năm tù. Tuỳ theo tính chất mức độ hành vi và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, các cơ quan tố tụng sẽ áp dụng để tuyên mức hình phạt phù hợp.

“Ngoài tính chất răn đe người thực hiện hành vi lỗi cố ý thì tính chất giáo dục và phòng ngừa trong vụ án hình sự này sẽ cảnh báo tới những nhóm đối tượng có ý định chuẩn bị phạm tội” - luật sư Hoàng Tùng cho hay.

