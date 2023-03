Nhạc sĩ An Hiếu: Đoàn đã cho tôi một thanh xuân rực rỡ

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá, nhạc sĩ An Hiếu (Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội), con trai cố nhạc sĩ An Thuyên. Anh là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng về Bác Hồ, người lính và thanh niên đã gây được tiếng vang trong lòng công chúng yêu âm nhạc.

"Tôi rất trân quý thời sinh viên đã gắn bó với công tác Đoàn của mình"

Thanh xuân là những tháng ngày gắn bó với công tác Đoàn



- Trong cuộc đời làm nghệ thuật, anh có nghĩ mình là người may mắn khi có người cha nổi tiếng?



May mắn lớn nhất của tôi là được sinh ra từ cái nôi của một gia đình nghệ thuật, có bố là một nhạc sĩ nổi tiếng. Phải nói thực, đó vừa là may mắn, vừa là áp lực đối với tôi. Nhưng áp lực cũng là động lực để mình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp. Tôi còn may mắn được dìu dắt bởi những người thầy giỏi như nhạc sĩ Chu Minh, nhạc sĩ Nguyễn Cường... Tôi đã học được rất nhiều từ họ.

- Về thời thanh xuân của mình, anh nhớ nhất điều gì?

Thanh xuân của tôi chính là những tháng ngày gắn bó với công tác Đoàn thanh niên. Khi còn là chàng sinh viên trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Quân đội (sau này là trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội), tôi từng là cán bộ Đoàn, giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường và đã vinh dự được trao giải thưởng “Sao tháng Giêng”, được vinh danh là 1 trong “10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân”.

- Đây đều là những giải thưởng dành cho các đoàn viên xuất sắc, có nhiều thành tích cũng như đóng góp thiết thực trong phong trào Đoàn?

Đúng vậy, ngày đó tôi luôn thể hiện rõ nét vai trò của một cán bộ Đoàn, năng động, nhiệt huyết, luôn đi đầu trong các phong trào của trường. Hầu hết những hoạt động biểu diễn, tình nguyện tại trường đều do tôi đứng lên tổ chức. Nổi bật nhất, tôi từng dẫn các đoàn viên, thanh niên trường mình đi xung kích, đến với các đơn vị quân đội ở những nơi xa xôi hơn như vùng biên giới hải đảo.

- Có phải vì thế mà anh viết được nhiều ca khúc về Đoàn thanh niên được đánh giá cao qua nhiều cuộc thi, cuộc vận động sáng tác của Trung ương Đoàn, đã tạo được tiếng vang trong làng nghệ thuật và được đông đảo bạn trẻ đón nhận?

Những hoạt động của một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, máu lửa đã ghi dấu trong tôi không thể nào phai mờ. Đối với người nghệ sĩ, chiến sĩ thì đây là những hoạt động đem lại rất nhiều giá trị, cảm xúc và kinh nghiệm quý báu. Có thể nói, những hành trang tôi có được từ thời sinh viên đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp sáng tác sau này. Cũng chính bởi may mắn được trưởng thành từ các phong trào, hoạt động Đoàn nên tôi mới có thể viết được những bài hát về Đoàn thanh niên mang đậm dấu ấn tuổi trẻ.

"Viết về đoàn viên, thanh niên, mỗi một chủ đề tôi phải xoay quanh nhiều khía cạnh, góc nhìn khác nhau"

- Anh có thể chia sẻ về bí quyết để đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong phong trào Đoàn?

Viết về đoàn viên, thanh niên, mỗi một chủ đề tôi phải xoay quanh nhiều khía cạnh, góc nhìn khác nhau để tạo ra những tác phẩm riêng biệt. Đó là điều rất khó, và để vượt qua nó không có cách nào khác là tôi phải đi vào trong cuộc sống, tham gia, tìm hiểu những hoạt động thực tế. Hơn nữa, nguyên tắc sáng tác của tôi là phải nâng dần độ khó. Để có tác phẩm hay, chinh phục được người nghe phải đòi hỏi kinh nghiệm, sự kiên trì và cái tâm nhiệt huyết của người sáng tác. Nếu không có những năm tháng khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, cùng tham gia mọi hoạt động công tác Đoàn thì khi đặt bút viết 1 bài cũng đã khó chứ không thể viết lên những bài đoạt giải được. Chính vì vậy, tôi rất trân quý thời sinh viên đã gắn bó với công tác Đoàn của mình. Cảm ơn Đoàn đã cho tôi một thanh xuân rực rỡ.

Đoàn viên là những “anh hùng áo xanh”

- Anh có nhận xét gì về những đoàn viên hôm nay với thanh niên các thế hệ trước?

Nói về Đoàn viên thanh niên, là nói đến khát vọng cống hiến, hy sinh, sống hết mình vì công cuộc chung, xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh hơn. Thanh niên thời nào cũng vậy, kể cả thời chiến hay thời bình họ vẫn luôn sẵn sàng dấn thân, đi tình nguyện khắp mọi miền Tổ quốc và vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tôi nhận thấy, các bạn Đoàn viên thanh niên Việt Nam ta ngày nay, dù trên ghế nhà trường hay ở cơ quan, đơn vị họ đều phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu, thể hiện được sự thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo của tuồi trẻ thời đại mới – thời đại 4.0. Đối với tôi, lực lượng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là những “anh hùng áo xanh” của đất nước, tôi đặt hết niềm tin, sự kỳ vọng của mình vào họ”.

- Cũng có người cho rằng công tác Đoàn nặng về tuyên truyền, phong trào, chưa đi sâu vào thực tế, ý kiến của anh về vấn đề này?

Tôi vẫn luôn dõi theo các công tác Đoàn thanh niên. Trước đây có giai đoạn, nhiều người nghĩ rằng những hoạt động của Đoàn đơn giản chỉ mang tính tuyên truyền, phong trào... Nhưng đi sâu vào thực tế mới thấy, ngày nay phong trào Đoàn đã hiện đại, sáng tạo hơn, đi vào chiều rộng nhiều hơn. Ví dụ như các hoạt động tình nguyện trong “Chiến dịch mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử” hay các hoạt động “Xuân tình nguyện”… Đây là những hoạt động rất thiết thực, gắn liền với cuộc sống và đem lại hiệu quả cao, đã được thanh niên ủng hộ và xã hội ghi nhận.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Gần 30 năm gắn bó với âm nhạc, nhạc sĩ An Hiếu đã sáng tác khá nhiều ca khúc về Đoàn thanh niên. Nổi bật trong số đó là ca khúc “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong” đạt giải A trong cuộc vận động sáng tác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam; ca khúc “Tổ quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng” đạt giải A trong cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…

Anh cũng là tác giả của 2 ca khúc nổi tiếng “Vâng lời Bác dạy” và “Làm theo lời Bác”, được dùng chính thức cho hai kỳ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V, VI và sau đó cũng được sử dụng rất nhiều trong các hoạt động của Đoàn.

