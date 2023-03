Hà Nội: Thông tin "bắt cóc trẻ em" ở quận Hoàng Mai là bịa đặt

Ngày 25/3, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã bác bỏ thông tin trên mạng xã hội xôn xao về việc 'bắt cóc trẻ em' - nạn nhân là các em học sinh đi bộ từ trường về nhà trên địa bàn quận này.

Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo với nội dung "Hiện tại trên

địa bàn đã có hiện tượng bắt cóc trẻ em. Đối tượng nhằm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ đi học. Giáo viên tăng cường ngay các biện pháp giáo dục các con kỹ năng phòng tránh, đề cao cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý các con. Trân trọng".

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã làm việc với lãnh đạo Trường tiểu học Tân Định, phường Tương Mai, đơn vị này xác nhận không phát đi thông tin liên quan đến việc bắt cóc trẻ em như lan truyền trên mạng xã hội. Phía phòng giáo dục cũng chưa có bất kỳ báo cáo, phản ánh nào từ các trường trên địa bàn.

Theo cơ quan Công an, trên địa bàn quận Hoàng Mai vừa qua không xảy ra sự việc bắt cóc trẻ em, do đó, người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh không lan truyền các tin đồn thất thiệt. Cơ quan công an sẽ làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.