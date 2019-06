Nhà máy in tiền quốc gia: Chủ tịch HĐTV thu nhập trên 47 triệu/tháng

Tổng thu nhập bình quân năm 2018 của 12 cán bộ quản lý của Nhà máy in tiền Quốc gia trên 430 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 5,1 tỷ/năm. Riêng Chủ tịch HĐTV Nguyễn Văn Toản thu nhập bình quân 47,32 triệu đồng/tháng.

Theo Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng gần đây của Nhà máy in tiền Quốc gia năm 2018, trong 12 người quản lý, 10 người có thu nhập trên 41 triệu đồng. Thu nhập cao nhất thuộc về ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch HĐTV Nhà máy in tiền Quốc gia , với 47,32 triệu đồng/tháng, bình quân cả năm là 567,84 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức thu nhập bình quân của người lao động là trên 19 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2018, Số lượng lao động kế hoạch của Nhà máy in tiền Quốc gia là 794 người, tuy nhiên tổng số lao động sử dụng bình quân là 791 người. Trong năm 2019, dự kiến lao động khoảng 794 lao động.



Trong năm 2018, số lượng người quản lý thực hiện bằng số lượng người quản kế hoạch của doanh nghiệp là 12 người, với thu nhập bình quân mỗi tháng gần 39,5 triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng so với năm trước.



Trong đó, mức thu nhập cao nhất thuộc về ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch HĐTV Nhà máy in tiền Quốc gia, với 47,32 triệu đồng/tháng, bình quân cả năm là 567,84 triệu đồng. Đứng vị trí thứ 2 là ông Trần Văn Tiến với thu nhập bình quân gần 45,8 triệu đồng/tháng. Ông Tiến chính là Tổng giám đốc Nhà máy in tiền Quốc gia.

Trong 12 người quản lý, 10 người có thu nhập trên 41 triệu đồng, 1 các nhân thu nhập trên 38 triệu là kế toán trưởng. Thu nhập bình quân thấp nhất 11 triệu đồng với chức vụ kiểm soát viên không chuyên trách.

Như vậy, tổng thu nhập bình quân của 12 người trong bộ máy quản lý là trên 430 triệu đồng/tháng.

Báo cáo này cũng cho thấy, số tiền đơn vị này nộp ngân sách năm 2018 là 188,86 tỷ đồng và dự tính năm nay tăng lên 219,49 tỷ đồng. Nhà máy in tiền quốc gia cũng cho biết, chỉ tiêu doanh thu năm 2018 đã giảm so với kế hoạch nhưng là yếu tố tích cực vì giúp tiết kiệm chi phí của Nhà nước cho hoạt động in tiền

Nhà máy in tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Nhà máy in tiền Quốc gia , Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận doanh thu sáu tháng đầu năm xấp xỉ 998 tỷ đồng, tăng hơn 27,7% so với cùng kỳ năm liền trước.



Tuy nhiên do giá vốn hàng bán chiếm tới hơn 910 tỷ đồng (tăng hơn 29,7%), do đó lợi nhuận gộp chỉ tăng hơn 9,63%, đạt 86,8 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước đạt 79,1 tỷ đồng).

Hoạt động tài chính, mà phần lớn trong đó là lãi ngân hàng, mang về cho Nhà máy In tiền quốc gia 17 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Đặc biệt, trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận có 737 triệu đồng từ lợi nhuận khác, trong khi cùng kỳ năm 2017 khoản này âm 5,3 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của Nhà máy in tiền Quốc gia đạt gần 60,4 tỷ đồng trong nửa đầu 2018, tăng gần gấp rưỡi so với con số 41,8 tỷ đồng cùng kỳ năm liền trước.

Tính đến cuối quý II/2018 cũng là con số công bố gần nhất của doanh nghiệp, tổng tài sản của Nhà máy in tiền Quốc gia đạt xấp xỉ 2.340 tỷ đồng, trong đó phần lớn là hàng tồn kho. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên gần 1.960 tỷ đồng nhờ khoản lũy kế lợi nhuận chưa phân phối.

Vì là doanh nghiệp công ích sản xuất hàng hoá đặc biệt nên kết quả kinh doanh của nhà máy thường chịu ảnh hưởng trực tiếp theo kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước giao. Dù vậy, thông tin từ ban lãnh đạo cho biết nhà máy phải thường xuyên tổ chức sản xuất hai ca một ngày, giai đoạn cao điểm tăng lên ba ca và hoạt động liên tục vào cuối tuần. Theo kế hoạch chưa điều chỉnh, đơn vị này ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm ngoái lần lượt đạt 2.344 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.