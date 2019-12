Nguyên nhân tài xế Go-Viet tử vong sau khi đánh nhau

Ngày 2/12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã có kết quả điều xác định nguyên nhân cái chết của ông Phạm Văn Đ. (49 tuổi, làm nghề tài xế xe ôm công nghệ hãng Go-Viet) ở khu vực.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh ở khu vực, công an xác định tài xế Go-Viet tử vong là do nhồi máu cơ tim.

Đồng thời công an đã cho gia đình anh Hà Ngọc S. (38 tuổi, ngụ quận 9) bão lãnh anh này về nhà.

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 29/11, S. chạy xe máy vào đầu hẻm 441, phường 25, quận Bình Thạnh thì phun nước bọt ra đường. Đúng lúc này, ông Đ. chạy xe máy lên chửi S..

Khi đi tới căn nhà ở con hẻm 69 đường Nguyễn Gia Trí thì ông Đ. chặn đầu xe anh S. để nói chuyện. Sau đó, ông Đ. dùng chân đạp xe máy của anh S.. Bực tức, anh S. xông vào đạp lại nhưng không trúng.

Tiếp đó, ông Đ. xông vào dùng nón bảo hiểm đánh anh S.. Anh S. chống trả khiến cả 2 ngã xuống đường. Anh S. khoẻ hơn nên đè ông Đ., tiếp tục ẩu đả. Người dân phát hiện nên chạy ra can ngăn.

Khi tới gần, mọi người thấy ông Đ. ngất xỉu nên sơ cứu thì ông này tỉnh dậy. Vài phút sau, ông lại ngất xỉu lần nữa rồi tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, trích xuất camera điều tra làm rõ. Đồng thời, công an đưa anh S. về trụ sở.

Hiện nguyên nhân vụ tài xế Go-Viet tử vong sau khi đánh nhau đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video: Những ngày tháng sống ảo cùng ma túy đá