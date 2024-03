Nguyên nhân hoá đơn tiền điện tăng vọt sau Tết

Trước và sau Tết Nguyên đán, nhiều hộ gia đình ở Hà Nội nhận được thông báo thanh toán hóa đơn tiền điện với mức tăng, thậm chí là gần gấp đôi so với các tháng trước đó mặc dù tần suất sử dụng điện giảm.

Ảnh minh họa.

Phản hồi về thông tin trên, đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng cao vì gộp 2 kỳ gồm tháng 1 và 2. Lý do, từ tháng 2, EVN Hà Nội triển khai kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng cho hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên toàn Hà Nội thay vì đầu tháng như trước đây.

Trước đây, các hộ dân ghi chỉ số công tơ ngày 3 hàng tháng nhưng với cách tính mới, cơ quan điện lực sẽ chốt công tơ ngày 29/2. Do đó, số ngày thực tế của kỳ hóa đơn này tăng lên 57 ngày (từ ngày 4/1 đến ngày 29/2). Đây là lý do hóa đơn tiền điện tăng gần gấp đôi so với tháng trước.

Do đó, kỳ hóa đơn sẽ được tính toán như sau: Số kWh để hưởng giá điện bậc 1, bậc 2 sẽ từ 50kWh (theo quy định) giãn rộng tới 92kWh; bậc 3, bậc 4 được giãn rộng từ 100kWh lên 184 kWh.

Theo đại diện EVN Hà Nội , việc thay đổi lịch ghi chỉ số điện không ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng. Quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi.

EVN Hà Nội cho biết, khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện, sử dụng công cụ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến để tra cứu và tính hóa đơn tiền điện hàng tháng . Lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước. Các tháng tiếp theo đó sẽ trở lại bình thường.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cách một phụ nữ Nhật không mất tiền điện trong suốt một thập kỷ: