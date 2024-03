TP. HCM: Nhiều gói thầu sửa chữa trường học ở Gò Vấp đã có chủ

Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Phường 12

Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Phường 12 (quận Gò Vấp) được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-SXD-TĐDA ngày 7/7/2023 với tổng mức đầu tư hơn 61 tỷ đồng. UBND quận Gò Vấp là đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp. Ảnh Hải Đăng

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 2288/QĐ-SXD-TĐDA ngày 20/10/2023, dự án có 7 gói thầu liên kết, trong đó, gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị trong xây lắp có giá hơn 45,4 tỷ đồng và gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị trường học có giá gần 7,5 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố.

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 27/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp đã ra Quyết định số 30/QĐ- QLDA (0510) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị trong xây lắp có giá 45,424 tỷ đồng (giá dự toán 45,916 tỷ đồng); Công ty CP Xây dựng Phú An Thịnh trúng thầu với giá 45,123 tỷ đồng, thực hiện trong 450 ngày; ký hợp đồng ngày 2/1/2024. Tại gói thầu, liên danh GATE 1 - Thịnh Phát trượt thầu, do E- HSĐXKT không hợp lệ; Công ty CP Thiết kế tư vấn và đầu tư xây dựng công trình trượt thầu, do E-HSĐXKT không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Ngày 28/2/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp ra Quyết định số 39/QĐ-QLDA (0510) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói cung cấp, lắp đặt thiết bị trường học có giá 7,499 tỷ đồng, điều chỉnh dự toán còn 7,045 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Thiết bị Thảo Nguyên trúng thầu với giá 5,979 tỷ đồng, thực hiện trong 6 ngày.

Tại gói thầu, Công ty TNHH Dịch vụ - thương mại Viết Vinh trượt thầu với lý do nhà thầu có giá dự thầu xếp hạng thứ 3; Công ty TNHH MTV Mộc Nhật Minh là nhà thầu có giá dự thầu xếp hạng thứ 2; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Khải Hoàn là nhà thầu có giá dự thầu xếp hạng thứ 4.

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Cơ sở 1)

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (Cơ sở 1) được UBND quận Gò Vấp phê duyệt tại Quyết định 3768/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 với tổng mức đầu tư hơn 17,589 tỷ đồng; Chủ tịch UBND quận Gò Vấp là người có thẩm quyền phê duyệt và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Theo KHLCNT đã được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 13/3/2023, dự án có 8 gói thầu liên kết; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố (các dự án chuyển tiếp trước đây sử dụng từ nguồn vốn ngân sách quận).

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 6/2/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng khu vực quận Gò Vấp công bố Quyết định số 08/TB-QLDA (1221) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá 12,582 tỷ đồng; liên danh Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng dịch vụ Tiến Hợp và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Bình Hòa trúng thầu với giá 12,3 tỷ đồng, thực hiện trong 365 ngày.

Tại gói thầu, liên danh Công ty An Gia Nguyễn – Công ty TNHH TM DV M&T trượt thầu, do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Lê Hoàn

Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Lê Hoàn, được UBND quận Gò Vấp đầu tư gần 33 tỷ đồng. Ảnh Lê Vũ

Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Lê Hoàn, được UBND quận Gò Vấp phê duyệt tại Quyết định sô 3203/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 với tổng mức đầu tư gần 33 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về số lượng học sinh và điều kiện giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại trường. UBND quận Gò Vấp giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn thực hiện dự án, được trích từ ngân sách thành phố (các dự án chuyển tiếp trước đây sử dụng từ nguồn vốn ngân sách quận).

Ngày 30/1/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp công bố Quyết định số 31/QĐ-QLDA (0420) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá 24,288 tỷ đồng; liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng TATT - Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ M&T trúng thầu với giá 22,652 tỷ đồng, thực hiện trong 365 ngày.

Tại gói thầu, liên danh Công ty CP Xây lắp và vật tư xây dựng 2 - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khoa Đạt là nhà thầu xếp hạng thứ 2 trong danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt.

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Thông Tây Hội

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Thông Tây Hội, được UBND quận Gò Vấp đầu tư gần 18 tỷ đồng. Ảnh Lê Vũ

Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Thông Tây Hội, được UBND quận Gò Vấp phê duyệt tại Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 với tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm mục tiêu sửa chữa, cải tạo trường học; nguồn vốn được trích từ ngân sách thành phố (các dự án chuyển tiếp trước đây sử dụng từ nguồn vốn ngân sách quận). UBDN quận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Ngày 26/1/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp công bố Quyết định số 18/QĐ-QLDA(0921) phê duyệt KQLCNT gói thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị có giá dự toán 13,961 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng số 5 trúng thầu với giá 13,674 tỷ đồng, thực hiện trong 240 ngày.

Tại gói thầu, liên danh Kontanan - An Phú Hưng – THT trượt thầu, do không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm; Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - xây dựng Hưng Việt là nhà thầu có giá dự thầu xếp hạng 2; Công ty CP Xây dựng An Đại lộc là nhà thầu có giá dự thầu xếp hạng 3…