Phát hiện 8 cô gái trẻ vượt biên mang thai hộ cho người Trung Quốc

Công an TP Móng Cái vừa bàn giao 8 phụ nữ mang thai hộ cho công dân Trung Quốc cho tổ chức Rồng Xanh để hỗ trợ đưa về gia đình.

Sáng ngày 04/12, Công an TP Móng Cái nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phường Hải Hòa, TP Móng Cái về việc một nhóm phụ nữ đang mang thai có nhiều biểu hiện lạ.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an TP tiến hành kiểm tra hành chính các phòng nghỉ 204, 303, 305, 307 tại nhà nghi Sa Chi (khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) phát hiện 8 người phụ nữ đang mang thai có biểu hiện nghi vấn.

Những người phụ nữ này có tên: Trương Thị M. (SN 1999, trú tại huyện Thọi Sơn, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Kim H. (SN 1990, trú tại huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang), Lê Thị Triệu V. (SN 2003, trú tại huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị U. (SN 1995, trú tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Lê Thị Yên (SN 1983, trú tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Trần Thị Liền (SN 1989, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Lê Thị Ngọc M, (SN 2002, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Trần Thị H. (SN 1988, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Qua điều tra, 8 phụ nữ này thừa nhận khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đã vượt biên trái phép từ đường biên giới Lạng Sơn sang Trung Quốc để mang thai hộ.

Đến ngày 30/11 thì bị Công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và trả về Việt Nam theo đường biên giới tại TP Móng Cái, sau đó thuê phòng tại địa chỉ trên để nghỉ ngơi, đợi đến ngày 06/12 sẽ đi về quê.

Hiện, Công an TP Móng Cái đã bàn giao 8 phụ nữ trên cho tổ chức Rồng Xanh để hỗ trợ đưa về gia đình.