Người đàn ông bị vợ nhốt trong chuồng cọp hơn 3 năm ở Thanh Hóa

Lê Văn Năm (SN 1967) người đàn ông bị vợ nhốt trong chuồng cọp sau ba ngày được gia đình anh trai chăm sóc, nhưng vẫn yếu ớt, lê mãi mới ra khỏi gường, vịn tay lại ghế ngồi để tiếp chuyện chúng tôi.



Ông nói: "Tôi bị nhốt từ 23/10/1015 đến 5/1/2019 trong cũi sắt có chiều dài 1,8m, cao 1,2m, rộng 0,8m. Sau 1.177 ngày bị nhốt thì tôi được thả, nhưng chân không thể bước được vì teo cơ do không vận động nhưng tôi rất mừng là mình đã sống".

Ông Lê Văn Năm tố bị vợ nhốt trong chuồng cọp 1.177 ngày.

Móng tay ông Năm 1.177 ngày không được cắt.

Ông Năm kể tiếp: "Hôm ấy vì giữa chiều người trong thôn đi làm hết nên không ai biết. Chiều tôi có kêu cứu nhưng không ai nghe. Khoảng 18 tháng sau con trai tôi là Lê Văn Cường (SN 1992) và mẹ nó dùng thanh sắt to ép tôi từ cũi sắt cũ chui sang cũi sắt mới. Đến đêm họ đưa tôi lên nhà mới xây tại ngã ba đường thôn Tân Thành.

Hôm ấy tôi thấy nhiều người dân nên rất mừng vì tin rằng sẽ có người báo công an, tôi được cứu. Nhưng tôi bị mẹ con nhà nó đưa lên tầng 2 và nhốt tôi trong củi sắt từ đó đến nay" - ông Năm kể lại".

Về chế độ ăn, uống, theo ông Năm kể: "Thời gian bị nhốt tại nhà cũ thì chế độ ăn khá hơn. Hơn 2 năm ở nhà mới thì thật là địa ngục. Sáng sớm mẹ con nhà nó đưa lên tô cơm, một quả trứng, một tô canh và một lon bia. Chiều ăn lại thì canh đã chua loét. Còn vệ sinh thì có xô để sẵn phía dưới cũi sắt, có giấy vệ sinh, bên ngoài có can nước, khát thì uống".

"Lâu lâu thì mẹ con nó cũng đưa cho khăn ướt để lau chùi. Mấy hôm rét thì đẩy cho tôi cái chăn mỏng để đắp. Hơn ba năm nay tôi chưa cắt móng tay, còn tóc nếu dài quá mẹ con nó đưa cho tông đơ cho tôi tự cắt…".

Ngôi nhà nhốt ông Năm trên tầng 2 hơn 2 năm.

"Hôm mùng 4/1 vừa qua, thằng Long (con rể) và con gái là Lê Thị Lan (SN 1996) đến đưa tôi 2 bản giấy viết sẵn, chúng bảo tôi ký" - ông Năm kể tiếp.

Thằng Long nói “con thương bố lắm, nhưng bố phải ký vào 2 tờ giấy này thì mẹ mới thả bố ra”. Một bản là giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Lê Văn Cường là con trai tôi và một bản là cam kết “tôi tự nguyện chui vào cũi sắt để cai nghiện và tự nguyện chui ra”.

Tôi nói “tao có ký thì cơ quan pháp luật cùng không tin bay đâu…”. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 5/1 thì tôi được mẹ con nhà nó dùng búa đập khóa do đã rỉ để tôi ra, nhưng tôi không ra được vì bị teo cơ chân. Sáng hôm sau tôi cũng bò ra khỏi cũi sắt nhưng tầng 2 vẫn bị khóa ngoài, sau đó tôi được anh trai đưa về nhà chăm sóc...".

Công văn báo cáo vụ việc của Công an huyện gửi Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân.

Với vẻ ngoài bình thường, minh mẫn, ông Năm kể: "Trước đó gia đình tôi có trại nuôi lợn nằm phía Tây thôn Tân Thành. Sáng 23/10/2015 có người đến mua và trả 42.000 đồng kg lợn hơi, tôi bảo “rẻ quá, tôi không bán”. Không biết người này nói với vợ tôi là bà Phạm Thị Nghĩa (SN 1970) như thế nào, nhưng khi gặp tôi ở trại lợn thì nét mặt bà ấy đằng đằng sát khí, rồi cùng ông Ton (người cùng thôn) xông vào vật tôi ra, trói tôi lại, nhét giẻ vào mồm tôi, kéo tôi về nhà rồi đẩy tôi vào củi sắt đã làm sẵn rồi khóa lại".PV: Trước đó anh có sử dụng ma túy không ? – Không, tôi chỉ thích rượu, bia thôi – ông Năm trả lời.Ông Lê Văn Nhung (SN 1959) là anh trai ông Năm cho biết: Sau khi biết em trai bị nhốt, ông đã báo công an xã nhưng không thấy động tĩnh gì. Công an viên có đến hỏi han gia đình bà Nghĩa, không biết bà ta nói gì nhưng ông Năm vẫn không được thả. Nên ông đã làm đơn tố cáo, ngày 1/1/2019 Công an huyện, VKSND đã về giải quyết và đến mùng 5/1 ông Năm mới được thả khỏi chuồng cọp.