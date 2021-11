Người đàn ông bị hàng xóm tâm thần đâm tử vong ở Hà Nội

Ngày 13/11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị hàng xóm tâm thần đâm tử vong trên địa bàn.

Khu vực nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 chiều 13/11, tại khu vực ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ đâm chết hàng xóm. Nạn nhân là anh T.N.M (SN 1977, trú ở ngõ Xã Đàn 2). Đối tượng gây án là Phạm Đức C. (SN 1971), hàng xóm của anh M.

Chiều cùng ngày, C. ra khu vực hồ Nam Đồng câu cá, rồi quay về nhà. Trên đường về, C. gặp và đứng nói chuyện với anh M. một lúc. Ít phút sau, C. bỏ đi, rồi bất ngờ quay lại vị trí anh M. vẫn đang đứng, rút dao đâm người hàng xóm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, C. đến cơ quan Công an đầu thú.

Được biết, Phạm Đức C. có bệnh án tâm thần, và mới kết thúc đợt điều trị tại bệnh viện hồi tháng 9/2020. Cơ quan Công an đang điều tra, xử lý vụ người đàn ông bị hàng xóm tâm thần đâm tử vong theo quy định.

