Hai tội danh vụ nam thanh niên bị đâm gục trên phố Hà Nội

Sáng 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã bắt được nghi phạm vụ nam thanh niên bị đâm gục trên phố Láng Hạ tối 15/9 khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Cơ quan Công an đã đảm bảo an toàn cho cô gái bị đối tượng bắt đi cùng. Tuy nhiên, hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vì còn có nhiều tình tiết phức tạp nên danh tính nghi phạm chưa được công bố.

Người đàn ông bị đâm gục trên vỉa hè phố Láng Hạ

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hình ảnh qua clip cho thấy đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật.

Hình ảnh cho thấy, đối tượng rất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, đã xâm phạm đến tính mạng và quyền tự do thân thể, tự do cư trú của công dân.

Với những thông tin ban đầu như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của các nạn nhân để xác định mối quan hệ với các nghi phạm. Các đối tượng trong vụ án này hành động theo kiểu xã hội đen, coi thường pháp luật, hành vi giết người được thực hiện rất nhanh chóng, dứt khoát, chuyên nghiệp sau đó bắt giữ người đi cùng.

>>> Mời quý độc giả xem video: Thanh niên đi xe máy bị đâm gục trên phố Hà Nội



Theo luật sư Cường, trong vụ án này, đối tượng liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ trong đó có tính mạng con người và quyền tự do thân thể, tự do cư trú của công dân.

Do đó, rất có thể đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về hai tội danh là tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội bắt giữ người trái pháp luật theo quy định tại điều 157 Bộ luật hình sự với hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới 12 năm tù.

Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây lo lắng cho nhiều người bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi giết người có tính chất côn đồ như vậy, đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc, có thể cao nhất sẽ là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự.