Ngủ lại trông nhà giúp, 2 người chết trong vụ cháy ở Hưng Yên

Sáng 8/12, thông tin về vụ cháy nhà tại xã Phùng Hưng (Khoái Châu, Hưng Yên), Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu và phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khám nghiệm tử thi. Đồng thời, phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, vật chứng để điều tra, xác minh.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Thái (sinh năm 1971, ở thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) vào khoảng 23h hơn ngày 2/12.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Khoái Châu đã điều động cán bộ chiến sỹ, 1 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tiến hành chữa cháy.

Đến khoảng 0h8 ngày 3/12, đám cháy cơ bản được khống chế. Phát hiện ở trên tầng 2 của ngôi nhà có 2 nạn nhân đã tử vong, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 0h15 ngày 3/12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hai nạn nhân bị tử vong là ông Bùi Đình H., sinh năm 1956, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và bà Dương Thị N., sinh năm 1987, trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu.

Do nhà bà Thái có điện thờ nên ông H. và bà N. thường xuyên đến lễ và ngày 2/12/2022 ngủ lại để trông nhà cho bà Thái.

Ngôi nhà có diện tích tầng 1 khoảng 120 m2, diện tích tầng 2 khoảng 36m2, diện tích lán sân khoảng 120m2.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ...

>>> Mời độc giả xem thêm video Cháy nhà lúc rạng sáng, 5 người trong gia đình không qua khỏi