Ngọc Trinh làm gì trong đường dây vay qua app lãi cắt cổ của người Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Công an TP HCM vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi lên tới 1.095%/năm, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Ngọc Trinh cùng 2 đồng phạm nữa là người Việt Nam cũng bị khởi tố do liên quan.