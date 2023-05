Nghi vấn dùng thép sai yêu cầu kỹ thuật, Cty Phúc Nhựt lên tiếng

Dự án xây dựng cống Ia Pết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Nhựt- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Phúc Nhựt cho biết: "Việc nhập thép CB3 là do đơn vị cung ứng nhầm, chúng tôi đã báo tư vấn giám sát để trả lại cho đại lý. Còn trường hợp ông T.- chỉ huy trưởng nghỉ việc không phải là bất đồng chuyện tiền nong hay vì mác thép CB4 chuyển sang CB3. Lý do nghỉ việc, thứ nhất là do ông T. lớn tuổi, năng lực kém, điều hành công việc không chạy. Thứ 2 ông T. đòi mức lương quá cao. Tôi có lưu tin nhắn ông ấy xin làm lại nhưng tôi không đồng ý.