“Soi” tiến độ thi công hầm xuyên núi Thần Vũ

Hầm đường bộ Thần Vũ tại Diễn Phú có chiều dài 1.280m, xuyên qua núi Thần Vũ để nối xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc (đều thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Giáo dục&Thời đại). Đây là một trong hạng mục khó nhất trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt (đi qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) - thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Hiện nay, Công ty TNHH Hoà Hiệp đã huy động hơn 200 người gồm cán bộ kỹ sư có kinh nghiệm, các công nhân lành nghề từ các Tổng công ty về để thực hiện. Bên cạnh đó, huy động 4 hệ thống máy khoan hầm hiện đại, hàng chục máy phun bê tông, máy xúc lật, máy đào và thi công ba ca liên tục. (Ảnh: Báo Nghệ An). Hầm Thần Vũ - một trong những gói thầu trọng điểm của Tập đoàn CIENCO 4 trong quá trình thực hiện Cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt. (Ảnh: Đại Đoàn Kết). Hiện 8 cái máy xúc đang thi công cả ngày. Một máy sẽ có hai người thay nhau lái, mỗi người một ngày thực hiện 1 ca rưỡi, tương đương 12h làm việc liên tục. Thi công trên độ cao 70m đòi hỏi kỹ thuật lái có kinh nghiệm và đảm bảo an toàn là trên hết. (Ảnh: Báo Nghệ An). Để đảm bảo điều kiện làm việc cho kỹ sư và công nhân, các công ty phải bơm ô xy vào hầm liên tục. (Ảnh: Báo Nghệ An). Đơn vị thi công phải căng mình để đáp ứng tiến độ. (Ảnh: Báo Nghệ An). Hầm Thần Vũ là một trong những hạng mục khó nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam do đi qua núi cao và có độ dài lớn. (Ảnh: Báo Nghệ An). Đường cao tốc Bắc - Nam được xây dựng là đường cao tốc cấp 100 - 120, vận tốc thiết kế 100 - 120 km/h, riêng đoạn qua núi Thần Vũ vận tốc thiết kế 80km/h. (Ảnh: Báo Nghệ An).

