Nghi vấn bố đẻ đánh đập 2 con ruột dẫn đến thương tích nặng

(Kiến Thức) - Sáng sớm Dưỡng dùng then cửa đánh 2 con nhỏ trọng thương rất nặng, hàng xóm phải phá cổng đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu, đồng thời báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Sáng 24/7, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Đăng Dưỡng (SN 1988, trú tại tổ 34, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) để điều tra về hành vi đánh 2 con nhỏ nhập viện.



Nạn nhân trong vụ việc này chính là 2 con trai ruột của Vũ Đăng Dưỡng là Vũ Lâm Ph. (6 tuổi) và Vũ Gia Kh. (2 tuổi) hiện đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Thái Bình trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu về vụ việc vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày 23/7, người dân tại tổ dân phố 34, phường Hoàng Diệu nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà nhỏ cuối ngõ liền chạy đến nơi tìm hiểu sự tình thì thấy cổng nhà khóa chặt.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, chị Trịnh Thị G. (SN 1995, vợ đối tượng Dưỡng) kêu cứu cho biết Dưỡng dùng then cửa đánh 2 con nhỏ trọng thương rất nặng. Ngay lập tức, một số người tìm cách phá cổng đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu, đồng thời báo vụ việc cho cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV, trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình nhanh chóng có mặt phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu và các đơn vị chức năng của thành phố và của tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các tang vật chứng có liên quan tiến hành điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Văn G., trú tại tổ dân phố 34 là hàng xóm nhà đối tượng Dưỡng - người chứng kiến vụ việc ban đầu kể lại, khi ông cùng mọi người nghe tiếng kêu cứu có mặt thì 2 cháu nhỏ con Dưỡng là Ph. và Kh. bị đối tượng dùng then cửa đánh vào đầu nên bị thương tích rất nặng. Ngay lúc đó, ông G. liền hô hoán đưa các cháu đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Thái Bình và gọi điện báo công an.