Bé gái 5 tuổi bị xâm hại và câu hỏi xé lòng

“Biết tin ông ấy bị bắt, tôi rơi nước mắt vì mừng”



Chiều 13/5, gần một tháng sau ngày bé T.N (5 tuổi, ngụ Tân Bình) bị người đàn ông chạy xe ôm xâm hại, chị H.T.T.T (SN 1978, quê Quảng Nam, mẹ bé N) nghẹn lời khi thông báo cho PV: “Ông ta bị bắt rồi”.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 14/4, lúc đó chị T phải đến cơ sở để mua thêm hàng mới về bán (chị làm nghề bán bàn ghế trên vỉa hè), con gái lớn của chị thì phụ mẹ trông coi gian hàng trước hẻm, chỉ còn bé T.N ở phòng trọ một mình. Cô bé 5 tuổi đã bị ông Nguyễn Văn Chín (SN 1965, tạm trú quận Tân Phú) đang hành nghề xe ôm gần đó xâm hại, mọi hình ảnh đều có camera của dãy trọ ghi lại.

Tại công an Phường 14, quận Tân Bình, chị T trình báo toàn bộ sự việc sau đó đưa con đến bệnh viện để khám. Hành trình đi tìm công lý cho con của người mẹ đơn thân vô cùng gian nan. Chị đưa con qua Bệnh viện Nhi đồng 1, đến Trung tâm Pháp Y Thành phố, về lại công an Quận, công an Phường, Bệnh viện Quận Tân Bình, Bệnh viện Thống Nhất từ 5 giờ chiều đến tận 0h sáng hôm sau nhưng bé N vẫn không được giám định. Mãi đến hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của Hội bảo trợ trẻ em Thành phố, bé gái mới được đưa đi giám định.

Không lâu sau đó, ông Chín bị công an phường tạm giam nhưng được thả ra sau 24 giờ. Người phụ nữ nơm nớp lo sợ vì hằng ngày vẫn đối mặt với hung thủ đã xâm hại con gái mình nên đã kêu cứu đến các cơ quan báo chí.

Theo văn bản kết luận giám định của cơ quan cảnh sát điều tra, công an Quận Tân Bình vào ngày 9/5, ADN của đối tượng Nguyễn Văn Chín có hiện diện trong dấu vết trên áo quần của bé N; tế bào nam của người này cũng được ghi nhận tại vùng kín của nạn nhân. Từ đó, cơ quan điều tra kết luận hành vi của người đàn ông 54 tuổi có dấu hiệu của tội phạm “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 9/5, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chín để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cầm giấy thông báo của cơ quan công an, quay sang nhìn con gái mình, chị T nghẹn lời: “Tôi quyết theo đuổi công lý đến cùng không chỉ vì con tôi mà vì tất cả những đứa bé khác. Tôi nhất định không để điều tồi tệ này xảy ra với bất kì ai nữa. Ông ấy phải trả giá vì những hành động mình đã làm”.

Câu hỏi của con và nước mắt của mẹ

“Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cho cả 3 mẹ con đều phụ thuộc vào thu nhập bấp bênh từ công việc bán bàn ghế dạo trên vỉa hè. Nếu tôi không cố gắng, sẽ không thể gánh gượng nổi để lo cho các con. Tôi hối hận vì đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ”, người mẹ đơn thân cho biết nhiều đêm trằn trọc, chị đã luôn tự trách mình như thế.

Bé N rất thích vẽ tranh và vẽ rất đẹp. Gần một tháng sau khi vụ việc xảy ra, chị T cho biết đêm nào bé N cũng giật mình khi ngủ. Dạo gần đây, bé nhiều lần hay quay sang hỏi mẹ với cùng một câu hỏi: “Mẹ ơi, vụ việc của con xử đến đâu rồi?”. Chị T kể lại lúc nghe con hỏi, chị giật cả mình. Im lặng hồi lâu, chị quay sang ôm con và nói: “Có mấy chú công an điều tra rồi, con đừng lo lắng nữa”. Giây phút ấy, trái tim chị như có ai bóp nghẹn.



Kẻ có tội rồi cũng phải đền tội, công lý rồi cũng đã được thực thi, nhưng nỗi đau trong trái tim của người làm mẹ và nỗi ám ảnh kinh hoàng trong ánh mắt của trẻ con là điều dù thời gian có trôi qua, sợ rằng cũng sẽ không điều gì xóa nhòa đi được.

5 tuổi - là độ tuổi của những ước mơ, của ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Thế nhưng có một đứa bé 5 tuổi (và dĩ nhiên còn rất nhiều đứa bé 5 tuổi như thế) vẫn đã, đang, và sẽ chịu hậu quả tinh thần khủng khiếp từ vấn nạn xâm hại tình dục nếu xã hội không cùng chung tay đẩy lùi. Người đàn ông 54 tuổi xâm hại bé gái bằng tuổi cháu mình cuối cùng cũng đã trả giá, còn tuổi thơ và sự ngây thơ của bé N, ai sẽ trả lại cho em?