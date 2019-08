Kẻ buôn ma tuý ném lựu đạn vào công an trên đường tháo chạy

(Kiến Thức) - Khi công an tiến hành truy bắt Phát cùng đồng bọn buôn ma tuý thì anh ta ném quả lựu đạn vào lực lượng để ngăn chặn, chống trả để tẩu thoát.

Liên quan đến vụ “Phá đường dây ma tuý đi ô tô thủ súng, lựu đạn từ miền Bắc vào Sài Gòn” như đã thông tin, phía Công an TPHCM đã có những kết quả điều tra và tiết lộ những thông tin bất ngờ về quá trình bắt nhóm đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý này.

Công an TPHCM họp báo thông tin vụ ma tuý khủng.

Theo công an đường dây này do Vũ Ngọc Vân (43 tuổi) và Bùi Văn Điệp (39 tuổi, cùng ngụ quận 9) cầm đầu. Hiện công an đã khởi tố cả 2 cùng 7 đối tương khác là Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam, Bùi Văn An, Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh, Bùi Tấn Phát, Đồng Quốc Duy cùng về hành vi “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, trinh sát công an phát hiện đường dây ma tuý của Vân và Điệp nên lập chuyên án đấu tranh. Khoảng 3h ngày 21/6, các đối tượng cung cấp ma túy đầu tiên gồm Võ Thành Bảo, Bùi Đức Hiển, Dương Văn Lam lái ô tô mang ma túy từ tỉnh Quảng Bình vào TPHCM giao cho Bùi Văn Điệp ở quận 9.

Có ma tuý, Điệp lái ôtô chở Bùi Văn An giao cho Đồng Quốc Huy 1kg ma túy đá, giao cho Huỳnh Bảo Anh 2kg ma túy đá và mua lại 10.000 viên thuốc lắc để giao ngược cho Võ Thành Bảo.

Lúc 8h30 cùng ngày, công an bắt quả tang Vũ Ngọc Vân, Phạm Thị Nụ, thu giữ 60gr ma túy tổng hợp. Chiều 21/6, công an bắt Bùi Văn Điệp và khám xét căn nhà Điệp ở quận 9. Khám xét, công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Phước Thiện, Trần Hải Đăng đang đem 12,6kg ma túy tổng hợp trong nhà Điệp đi cất giấu.

Đồng thời, công an cũng phát hiện Bùi Tấn Phát và một đối tượng khác mang ba lô chứa 2kg ma túy tổng hợp, 10.000 viên thuốc lắc đi cất giấu. Tổ công tác truy đuổi Bùi Tấn Phát khi Phát ngồi sau xe máy do đồng phạm chở đi trên đường.

Trong quá trình truy đuổi, Phát ngồi sau xe đã ném lại 1 quả lựu đạn loại M67 về phía tổ công tác để tẩu thoát. May mắn quả lựu đạn không phát nổ nên không ai bị thương vong.

Ngày 26/6, công an bắt giữ Bùi Tấn Phát và Huỳnh Bảo An. Khám xét căn nhà ở quận 4 mà cả hai lưu trú, công an thu giữ thêm 48 bánh heroin và một khẩu súng có 5 viên đạn.

Tổng tang vật thu giữ là 12,6kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin (khoảng17kg), khẩu súng có 5 viên đạn, quả lựu đạn M67, 4 xe máy, 2 ôtô cùng nhiều tang vật, phương tiện để hoạt động mua bán ma túy.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng chia sẽ về chuyên án ma tuý.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết: "Thời điểm truy bắt Phát cùng đồng bọn thì trời tối, mưa, đường trơn khiến trinh sát đeo bám chúng rất khó khăn. Khi phát hiện lực lượng, Phát ném quả lựu đạn vào lực lượng phía sau nhưng quả lựu đạn trúng vào bãi cỏ mềm, may mà cò không kéo nên không nổ. Nếu như quả lựu đạn phát nổ thì không biết sẽ như thế nào….".

Tại buổi họp báo vào sáng 19/8, thay mặt UBND TP HCM, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao thành tích của Công an quận Bình Thạnh và các đơn vị công an hiệp đồng tham gia chuyên án.

Ông mong muốn lực lượng Công an TPHCM và các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện tập trung hơn nữa, phát huy thành tích trong công tác trấn áp tội phạm nhằm đảo bảo an ninh trật tự, làm sạch địa bàn; đặc biệt là triệt phá các đường dây buôn bán ma tuý có mức độ hoạt động ngày càng tinh vi, vận chuyển, mua bán với số lượng cực lớn.

Nhận dịp này, UBND TP HCM quyết định khen thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án gồm: Công an quận Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý (PC04), Công an TP HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an với mức thưởng 30 triệu đồng/đơn vị.