Nghi phạm vừa giết người, lạnh lùng vào tiệm massage thư giãn

Liên quan đến vụ người phụ nữ lái đò bị giết, cướp tài sản, diễn biến mới nhất, Cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang đã thông báo truy tìm nghi phạm liên quan.

Nạn nhân trong vụ án giết người này là chị Phạm Thị Khanh (47 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho), làm nghề đưa rước khách cho các tàu, ghe, sàn lan neo đậu trên sông Tiền (đoạn TP. Mỹ Tho). Chị Khanh đã ly hôn và có 1 con trai.

Nghi phạm có liên quan đến vụ án. Đặc điểm nhận dạng



Theo cơ quan công an, nghi phạm ra tay sát hại chị Khanh là nam giới, nói giọng miền Nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7m trở lên. Nghi phạm có nước da ngăm đen, mập, nặng khoảng 75 -80kg, tóc dài chấm tới cổ áo…

Khoảng 20h ngày 28/4, chị Khanh điều khiển ghe ra sông Tiền để rước khách. Sau đó, người phụ nữ này mất tích bí ẩn. Đến gần 22h30 cùng ngày, anh Trần Văn Hiếu – nuôi cá bè ở khu phố Tân Bình, phường Tân Long, TP Mỹ Tho – phát hiện một chiếc ghe trôi tự do trên sông.

Anh Hiếu cột chiếc ghe đó vào bè cá của mình. Đến sáng hôm sau, anh này phát hiện trên ghe có nhiều vết máu nên trình báo công an. Công an TP Mỹ Tho phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, xác định chiếc đò nói trên là của chị Khanh.

17h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể chị Khanh nổi trên sông Tiền ở khu vực phường Tân Long, TP. Mỹ Tho, nên trình báo cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, lúc phát hiện thi thể chị Khanh, trên cổ người phụ nữ này có quấn 1 sợi dây hình tròn. Kết quả khám nghiệm tử thi còn phát hiện vùng chấm phải và thái dương đỉnh trái có 2 vết thương rách da và bờ mép sắc gọn, sâu tới xương sọ.

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do vỡ, lún màng sọ, xuất hiện dưới màng cứng bán cầu bên trái và chết do ngạt nước.

Tổng tài sản chị Khanh bị mất là khoảng 25 chỉ vàng 18k và 10 chỉ vàng 24k, 4 điện thoại di động và 1 số tiền mặt…

Giết người rồi bình tĩnh vào tiệm massage

Khi trích xuất camera trên các tuyến đường và hộ dân, cơ quan công an phát hiện 1 đối tượng sau khi sát hại chị Khanh đã lên bờ ở khu vực phường Tân Long. Tiếp tục điều tra, công an phát hiện ngay sau đó, hắn thuê đò và lên bờ ở phường 1, cùng TP, rồi bắt xe ôm chở ra QL 1A, đoạn thuộc Ngã 3 Trung Lương.

Tại đây, gã thuê taxi chở đến xã Trường An (TP. Vĩnh Long) rồi bình tĩnh vào một quán ăn uống no nê. Sau đó, nghi phạm tiếp tục thuê xe về quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Tại đây, sau khi thuê khách sạn trên đường Trần Văn Khéo, hắn vào tiệm massage để thư giãn. Đến khoảng 3h50, gã này ra khỏi khách sạn, tẩu thoát.