Thanh niên đột nhập tiệm vàng cuỗm gần 300 triệu đồng ở Nghệ An

Ngày 5/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công vụ trộm tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Nghi Xuân, qua đó bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy (SN 2004, trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Thành Huy.