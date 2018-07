Sản lượng điện đã thiết lập “kỷ lục” mới

(Kiến Thức) - Khi nhiệt độ ngoài trời ≥ 36oC, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ cải tạo nâng cấp lưới điện (trừ các trường hợp đe dọa an toàn cung cấp điện).

Tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP.Hà Nội, từ ngày 30/6 đến ngày 2/7 sản lượng điện và công suất đỉnh lần lượt như sau:

- Ngày 30/6 Sản lượng điện đạt: 68,323,000 kWh, Công suất đỉnh: 3.263 MW vào lúc 14h.

- Ngày 1/7 Sản lượng điện đạt : 68,799,000 kWh, Công suất đỉnh: 3.470MW lúc 22h.

- Ngày 2/7 Sản lượng điện đạt: 79,305,000 kWh, Công suất đỉnh: 3.987MW lúc 14h. Tăng 117% so với tháng trước liền kề. Đây là mức sản lượng và công suất cao nhất từ trước đến nay.

Khi nhiệt độ ngoài trời ≥ 36oC, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để phục vụ cải tạo nâng cấp lưới điện (trừ các trường hợp đe dọa an toàn cung cấp điện).

Tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài sẽ dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, EVN HANOI khuyến cáo quý khách hàng hãy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bằng việc hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào giờ cao điểm từ 11h00 - 14h00 và từ 18h00 - 23h00 hàng ngày.

Đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, như vậy sẽ đảm bảo tiết kiệm điện tiêu thụ, hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến cho khách hàng, mặt khác sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ, gây sự cố gián đoạn cung cấp điện.

Trong quá trình sử dụng điện, nếu có vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN HANOI theo số điện thoại 19001288 và 024. 22222000 để được hỗ trợ và giải đáp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 6/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Thủ đô Hà Nội) phổ biến 37-40 độ C; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.