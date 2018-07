Vi phạm giao thông, thanh niên “mách” bố mẹ tới lăng mạ công an

(Kiến Thức) - Trong video gây xôn xao trên MXH, nam thanh niên xăm trổ ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm gọi điện về "mách" bố mẹ tới lăng mạ, chửi bới lực lượng công an.

Sáng ngày 3/7, trao đổi với PV một lãnh đạo Công an phường Quyết Tâm (Sơn La) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin ban đầu vụ việc con vi phạm giao thông, gọi cả bố mẹ đến chửi bới công an.



Theo vị lãnh đạo Công an phường Quyết Tâm, trước mắt công an phường đã làm đúng quy trình và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó một ngày, mạng xã hội facebook lan truyền một đoạn clip dài hơn 8 phút, ghi lại cảnh một nam thanh niên xăm trổ liên tục có hành vi chống đối, buông lời chửi bới, lăng mạ một số Công an đang làm nhiệm vụ.

Trong clip, nam thanh niên xăm trổ ngồi trên xe máy, không đội bảo hiểm đang gọi điện về cho mẹ mình nói rằng "bị công an phường bắt và đánh ở gần nhà mình", rồi lên giọng thách thức "bác tao là Trưởng Công an TP… mày đánh tao đi"... đồng thời có nhiều hành động xô đẩy, chỉ tay, khiêu khích các công an.