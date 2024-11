Giải mã tiếng lóng “gà đi bộ” của quán kakaoke ở Đà Nẵng

Công an phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vừa kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm tại quán karaoke Ruby (số 9A Trường Sơn).

Cụ thể, vào lúc 0h30 ngày 03/11, Công an phường kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ruby. Lúc này cơ sở có 4 phòng đang hoạt động và ở mỗi phòng đều có nhân viên nữ phục vụ. Toàn bộ các nữ nhân viên đều không có hợp đồng lao động và được chủ cơ sở gọi từ bên ngoài đến để tiếp khách.

Hóa đơn thanh toán có món "gà đi bộ" 300.000 đ/con

Kết quả test ma túy cho thấy, có 4 trường hợp đều là nhân viên của quán dương tính với ma túy, gồm: Nguyễn Thị Thu T. (29 tuổi), Đinh Văn M. (23 tuổi), Nguyễn Văn Tr. (22 tuổi, cùng trú tại TP Đà Nẵng) và Y.H. (19 tuổi, trú tỉnh Kon Tum).

Kiểm tra hóa đơn thanh toán cho khách hàng thì có hóa đơn được xuất vào rạng sáng 03/11 với tổng số tiền 1,91 triệu đồng cho 9 sản phẩm sử dụng gồm: bia, nước ngọt, nước lọc, trái cây, khăn giấy, thuốc lá… Đáng chú ý, trong hóa đơn có món “gà đi bộ” với số lượng 3 con, mỗi con giá 300 ngàn đồng.

Các đối tượng dương tính với ma túy (ảnh CA)

Chủ quán thừa nhận, “gà đi bộ” là tiếng lóng, nhằm ám hiệu phần tính tiền boa cho nữ nhân viên phục vụ khách hát tại phòng karaoke.

Công an phường Hòa Thọ Tây đã lập biên bản các lỗi vi phạm tại karaoke Ruby: hoạt động kinh doanh quá giờ so với giấy phép đăng ký; số phòng kinh doanh dịch vụ nhiều hơn so với đăng ký ban đầu; sử dụng nhân viên không có hợp đồng lao động...

