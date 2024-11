Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nhiều hồ đập xả tràn

Từ chiều 4/11, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Riêng ở khu vực huyện Kỳ Anh, lượng mưa đo được từ 130-230 mm; trong sáng nay (5/11), cùng với việc nước ở thượng nguồn đổ về nhiều đã gây ngập cục bộ một số vùng.



Đặc biệt, mưa lớn kéo dài, cùng với nước từ thượng đổ về gây ngập cầu tràn Mỹ Thuận sâu từ 80cm- 1m, chia cắt hơn 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu của 2 thôn Mỹ Lợi và Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh).

Chính quyền xã Kỳ Sơn lập rào chắn, duy trì lực lượng trực gác ở những vùng bị nước lũ chia cắt.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã Kỳ Sơn đã huy động lực lượng lập rào chắn, duy trì trực gác, cảnh báo nguy hiểm, ngăn cấm không cho người và phương tiện qua lại.

Theo một lãnh đạo xã Kỳ Sơn cho biết, hiện tại mưa lớn tiếp tục xảy ra, nước lũ trên sông Rào Mốc đang dâng lên nhanh, các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất được chính quyền và người dân tập trung thực hiện, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Mưa lớn khiến nhiều điểm bị ngập úng cục bộ.

Trong diễn biến liên quan, để chủ động phòng mưa, lũ khi mưa lớn kéo dài, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã bắt đầu cho xả tràn 3 công trình hồ chứa nước do đơn vị này quản lý gồm: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí và Khe Xai.

Hiện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện về chủ động ứng phó mưa lớn. Tỉnh này đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao về ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các huyện, thị xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

