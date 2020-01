Nổ súng sới bạc 4 người chết: Con bạc đều “khát máu” như thượng úy CA Tuấn?

Vụ việc thượng úy Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), cán bộ đội Cảnh sát thi hành án Hình sự, hỗ trợ tư pháp, Công an quận 11, TP HCM do nghiện cờ bạc và khi xảy ra mâu thuẫn trên sới bạc đã mang súng AK đến vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, xả đạn vào đám đông đang đánh bạc khiến 4 người chết khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.



Bởi Tuấn vốn là một cán bộ công an được đào tạo bài bản về nghiệp vụ lẫn đạo đức và đã giữ cấp bậc hàm đến thượng úy. Lẽ ra, Tuấn phải là cán bộ gương mẫu, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật và điều lệnh Công an nhân dân.

Đáng ra, với thân thế, lai lịch như vậy, nghi phạm Tuấn phải là con người mẫu mực, với đặc điểm nghề nghiệp hàng ngày tiếp xúc với những người vi phạm pháp luật ở trại giam sẽ rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Người này làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật thì cần phải hiểu biết và tôn trọng pháp luật.

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Tuy nhiên, chỉ vì ham mê cờ bạc, Tuấn đã tha hóa, biến chất đến mức biến mình trở thành một tên sát nhân, xả súng giết người và đi từ sai lầm này đến sai lầm khác khi không chỉ giết 4 người trên sới bạc mà còn giết cả người vô tội khác trên đường bỏ trốn và liên tục gây ra những hành vi cướp tài sản.

Với hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Lê Quốc Tuấn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, phương tiện xe bọc thép và truy nã đặc biệt để truy bắt đối tượng này.

Với hành vi dùng súng nghi là AK để bắn chết 4 người, Tuấn sẽ bị khởi tố về tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cướp tài sản, Tuấn sẽ phải chịu thêm mức án phạt tù. Tổng hình phạt chung cho các tội danh, nghi phạm này có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Từ vụ việc của Lê Quốc Tuấn tiếp tục dấy lên trong dư luận những lo lắng, bất an trong dư luận, nhất là khi tình trạng tệ nạn đánh bạc và tổ chức đánh bạc còn diễn biến phức tạp, phát triển rộng khắp tại các tỉnh thành từ nông thôn đến thành thị với đầy đủ các thành phần trong xã hội như các băng nhóm, chủ thầu công trình, chủ doanh nghiệp, người lao động, học sinh sinh viên, cán bộ công chức, thậm chí cán bộ công an cũng tham gia các trò đỏ đen này…

Trên thực tế, cờ bạc đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu đời, cùng với sự phát triển của xã hội, tệ nạn này ngày càng diễn biến phức tạp, hình thức, mức độ chơi tinh vi và quy mô cũng lớn hơn trước rất nhiều. Không chỉ dưới hình thức xóc đĩa, đá gà, cờ tướng, cá cược thể thao đơn lẻ, cờ bạc còn phát triển qua mạng internet với số tiền hàng triệu USD mỗi ngày và thu hút đến hàng triệu con bạc tham gia.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo 138 về phòng, chống tội phạm, đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá trên mạng với khoảng 30 nhà cái ở nước ngoài móc nối với tội phạm trong nước thiết lập các đường dây. Số tiền đánh bạc hàng ngày lên tới hàng triệu USD. Thời gian qua lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ án đánh bạc với số tiền rất lớn.

Cờ bạc không chỉ làm cho đạo đức xã hội bị suy thoái, xuống cấp trầm trọng mà còn là nguyên nhân nhiều vụ án đã xảy ra bắt nguồn từ việc đam mê cờ bạc của các đối tượng. Bởi những kẻ máu mê cờ bạc thường là những kẻ có lòng tham nhưng lại chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, "gặt những thứ mà họ không bao giờ gieo” nên lao đầu vào những cuộc đỏ đen. Tâm lý chung của những con bạc này khi thua thường khát nước dẫn đến những hành động liều lĩnh như cầm cố tài sản, chấp nhận vay tiền với lãi suất cao, “bần cùng sinh đạo tặc”, khát máu đỏ đen dẫn đến những hành động mà bản thân họ cũng không thể kiểm soát được.

Trường hợp của Lê Quốc Tuấn là ví dụ điển hình. Tuấn tham gia đánh bạc tại sới bạc tự phát trên và thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây. Tuấn bỏ đi, một lúc sau Tuấn đi xe máy tới, tay cầm khẩu súng AK và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ , 1 người bị thương nặng.

Điều khiến dư luận bất ngờ là sới bạc sới tài xỉu và đá gà này hoạt động, những người dân địa phương sinh sống xung quanh cũng đều biết khi thời điểm gần tết Nguyên đán họ phát hiện nhiều thanh niên tụ tập tại khu vực vườn nhãn và đông lên ở những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương, cụ thể là xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh lại không nắm bắt và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Từ việc nghi phạm Lê Quốc Tuấn nổ súng sát hại 4 người tại sới bạc khiến dư luận lo lắng đặt câu hỏi: Trên thực tế còn bao nhiêu con bạc khát máu đỏ đen, sát thủ giấu mặt như Lê Quốc Tuấn? Nhất là khi tình trạng cờ bạc đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên vụ án tiếp tục là bài học đắt giá cho những kẻ ham mê cờ bạc khi nghi phạm sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất của pháp luật, trong khi các nạn nhân, có nhiều người ham mê cờ bạc đã phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình khi tham gia vào sới tài xỉu và đá gà trên. Đồng thời, dư luận cho rằng, các cơ quan chức năng cần xử lý kiên quyết và nghiêm khắc hơn với những kẻ tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc ở bất kỳ địa phương nào để ngăn chặn những vụ án tương tự xảy ra khi con bạc khát nước sẵn sàng gây ra những vụ án mạng thương tâm, làm tan cửa nát nhà bao gia đình.