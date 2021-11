Nghi phạm đánh dập não người phụ nữ ở Hà Nội do uống rượu?

Liên quan đến vụ đối tượng đánh dập não người phụ nữ, ngày 13/11, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cấn Ngọc Phán (29 tuổi, trú xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Công an huyện Thạch Thất xác định Phán là nghi phạm đã hành hung chị N.T.T (30 tuổi, trú xã Phùng Xá; chủ một cửa hàng hải sản tại địa bàn) vào chiều 9/11, khiến nạn nhân bị dập não, xuất huyết dưới nhện thái dương, xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thùy IV độ I.

Sau khi gây án, Phán bỏ trốn về khu vực P.Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) và bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng 20h30 tối 12/11. Thời điểm bị bắt giữ, Phán dương tính với ma túy qua kết quả test nhanh nước tiểu.

Tại cơ quan Công an, Phán thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Phán khai có xảy ra xích mích trên mạng xã hội với chị T. Khoảng 15h30 chiều 9/11, sau bữa nhậu, Phán tìm đến cửa hàng hải sản của chị T. với mục đích tát cảnh cáo. Phán khai: "Tuy nhiên chị T. có những lời thách thức lại tôi, lúc đó tôi lại say rượu nên ngỗ ngược hơn, không kiểm soát được hành vi của mình. Quả thật lúc đó tôi không nhớ gì, không biết gì về hành động của mình vì uống rượu quá say rồi, đến bây giờ tôi rất ân hận”.