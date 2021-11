Kẻ hành hung dã man người phụ nữ ở Hà Nội: Dấu hiệu tội giết người

Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang truy tìm đối tượng Cấn Ngọc Phán (SN 1992, thôn Bùng, xã Phùng Xá) để làm rõ hành vi hành hung, đánh đập dã man chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1991) cùng thôn.



Khoảng 15h30 ngày 9/11, Phán đến cửa hàng hải sản tươi sống của chị Thủy để giải quyết việc Phán mua đồ nhưng chưa trả tiền và bị chị Thủy đưa lên mạng xã hội nói xấu. Tại đây, Phán đã đánh, đạp, đá liên tục vào mặt, đầu, ngực, sườn nạn nhân cho đến khi chị này ngã xuống và ngất đi, sau đó bỏ trốn. Chị Thủy nhập viện trong tình trạng xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan và hiện vẫn đang hôn mê.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh nhận định, hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, dã man,tàn bạo, coi thường pháp luật.

Hành vi này đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mới tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi gây ra cho nạn nhân và xã hội.

Theo luật sư Thơm chỉ vì xuất phát từ việc nghi phạm nhiều lần mua hàng hóa nhưng chưa trả tiền (hơn 500.000 đồng) nên chị Thủy đưa lên mạng xã hội nói xấu việc Phán nợ tiền. Do bực tức, nghi phạm đã xông đến cửa hàng và sử dụng chân, tay đấm, đá liên tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể chị Thủy. Hậu quả chị Thủy bị chấn thương nặng xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thuỳ IV độ I.

Xét hành vi của nghi phạm sử dụng vũ lực tác động vào vụng trọng yếu trên cơ thể chị Thủy gây chấn thương nặng đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hậu quả chị Thủy không bị tử vong do được cấp cứu kịp thời nhưng nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm về tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt theo Điều 15 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hình ảnh từ clip ghi lại vụ việc cho thấy đối tượng đánh đập nạn nhân rất tàn nhẫn, đối tượng dùng chân tay không nhưng tấn công liên tục vào những vị trí hiểm yếu như vùng mặt, cổ, ngực... của nạn nhân, đến khi nạn nhân không có phản xạ gì nữa mà đối tượng vẫn tiếp tục đánh đập tàn nhẫn, đến cùng.

Hành động này có thể trước đoạt tính mạng của nạn nhân nên rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo điều 123 BLHS năm 2015 mặc dù nạn nhân không tử vong.

Luật sư Cường cho rằng, với những hành vi hành hung vào những vị trí hiểm yếu như vậy hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Trường hợp nạn nhân được cấp cứu kịp thời, được cứu sống là điều may mắn. Bởi vậy, với hành vi dùng vũ lực tấn công vào các vị trí hiểm yếu của nạn nhân, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, đối tượng này có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính chất côn đồ. Hình phạt mà đối tượng này sẽ phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân. Hành vi đánh người là hành vi vi phạm pháp luật. Là người đàn ông to khỏe mà lại ra tay đánh phụ nữ thì không những là hành động đáng xấu hổ mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bởi vậy dư luận xã hội rất lên án đối với hành vi của đối tượng này, đồng thời cơ quan điều tra cũng sẽ tích cực truy tìm để xem xét xử lý với đối tượng này. Trường hợp chưa bắt được đối tượng, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tiến hành truy nã bị can để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật”, luật sư Cường nêu quan điểm.