Nghi án người đàn ông bị súng bắn xuyên bụng tử vong

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, ngụ phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò). Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 23/7, UBND phường Thu Thủy nhận được tin báo của người dân về việc anh Nguyễn Quốc Hùng bị bắn vào bụng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Hùng đã tử vong với một vết thương ở vùng bụng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLVN. Khi nhận được thông tin sự việc, UBND phường Thu Thủy đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền.

Cùng với đó, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò cũng đã nhanh chóng xuống hiện trường khám nghiệm để khám nghiệm tử thi nạn nhân. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ một khẩu súng nghi là tang vật của vụ án mạng.

Theo người nhà nạn nhân, anh Hùng bị thương nặng ở bụng có dấu hiệu như vết trúng đạn . Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Hùng được cho là có mặt và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với ba người đàn ông ở một căn nhà tại phường Thu Thủy. Trích xuất dữ liệu camera an ninh, Công an xác định ba người đàn ông này đưa anh Hùng đi cấp cứu trong đêm.