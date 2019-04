Chân dung nữ nhà báo bị bắn chết khi đưa tin tại Bắc Ireland

Theo Daily Mail, danh tính nữ nhà báo bị bắn chết khi đang đưa tin về vụ bạo loạn bùng phát tại khu Creggan tối 18/4 (giờ địa phương) được xác định là Lyra McKee, 29 tuổi. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Cảnh sát đang điều tra vụ việc này theo hướng tấn công khủng bố. Họ cho rằng, vụ việc có liên quan tới một nhóm bán vũ trang bất đồng chính kiến mang tên "Quân đội Cộng hòa Ireland mới". Hôm xảy ra vụ việc, cảnh sát đang lục soát một số ngôi nhà tại khu Creggan do bạo động bùng phát tại khu vực này. Các báo cáo cho biết, những người quá khích đã ném gạch, chai lọ và cả bom xăng,...về phía lực lượng an ninh Bắc Ireland. Một chiếc ôtô và xe tải bị đốt cháy tại hiện trường. Thủ tướng Anh Theresa May cảm thấy sốc trước cái chết của nữ nhà báo Lyra McKee. "Cô ấy đã hy sinh với lòng dũng cảm khi đang làm nhiệm vụ", AP dẫn lời bà May. Một người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu (EC) cho biết cơ quan này bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ tấn công tại thành phố Londonderry khiến nhà báo Lyra thiệt mạng. Trong diễn biến mới đây nhất, theo Daily Mail, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ sát hại nữ nhà báo Lyra McKee. Hai nghi phạm 18 và 19 tuổi đều là nam giới. Được biết, nhà báo McKee, 29 tuổi, là phóng viên viết bài cho trang The Atlantic và Buzzfeed News. Cô từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những nhật vật U30 nổi bật của giới truyền thông, và được đánh giá là ngôi sao đang lên của lĩnh vực báo chí điều tra. Bạo lực leo thang tại khu Creggan tối 18/4. Những bó hoa được đặt tại khu vực gần hiện trường vụ xả súng để tưởng tưởng niệm nữ nhà báo Lyra McKee. Nến và hoa tưởng niệm tưởng niệm nhà báo Lyra McKee. Hàng trăm bạn bè và những người ủng hộ nhà báo Lyra McKee tập trung tại một địa điểm ở khu Creggan. Bạn bè của nhà báo McKee buồn rầu sau cái chết đột ngột của cô. Nhiều người xúc động trong buổi lễ tượng niệm nhà báo McKee tại thành phố Londonderry. Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: VTC14)

