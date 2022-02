Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát bất thành ở Quảng Ninh

Ngày 25/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang làm rõ vụ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát bất thành trên địa bàn TP Hạ Long.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, vụ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát bất thành xảy ra khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân phố Thành Công, phường Cao Xanh, TP Hạ Long nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông A. (trú phường Cao Xanh). Khi mọi người chạy sang thì phát hiện ông A. đang cố tìm cách tự tử, bà C. (vợ ông A) đã tử vong trên giường ngủ.

Sự việc sau đó nhanh chóng được báo tin đến chính quyền địa phương và cơ quan Công an. Nhận tin báo, Công an TP Hạ Long đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh đồng thời phong toả hiện trường, khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ nghi án chồng giết vợ rồi tự sát bất thành đang được Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ.