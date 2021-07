Tin nóng 19/7: Nghi án nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng

Nghi án nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng: Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm sát hại ông Nguyễn Nhất Th. (55 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam) xảy ra ngày 9/7. Nghi phạm sinh năm 2006, vừa học xong lớp 9, quê ở thị trấn Hà Lam. Tài xế say xỉn đánh cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19: Vượt chốt kiểm soát COVID-19 không thành, Phạm Văn Vinh (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) chửi bới rồi hành hung cán bộ Công an thuộc tổ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Ngày 19/7, Vinh bị Công an thị xã Đông Triều tạm giữ. Đâm chết vợ trong cơn cuồng ghen: Trong cơn cuồng ghen, Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) đã dùng kéo đâm chết tình địch là Nguyễn Thanh T. (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và "vợ hờ" là Đỗ Thị Hoàng D. (46 tuổi) rồi lên công an đầu thú. Ngày 19/7, Dũng bị Công an TP HCM tạm giữ. Giám đốc cấp khống giấy đi đường cho con gái: Ngày 19/7, UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, ông Nguyễn Đăng Thanh, Giám đốc HTX Môi trường Phú Nhuận thừa nhận sai phạm, hủy giấy xác nhận thành viên HTX đối với con gái, và ông bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi trên. Hỗn chiến kinh hoàng ở cảng cá Quy Nhơn: Đêm 18/7, xảy ra trận hỗn chiến do mâu thuẫn giữa nhóm thuyền viên trên tàu cá và những người bốc vác thuê cho thương lái tại cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến 5 người trọng thương. Trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch. Trộm tiền và vé số của bà già rồi mời bạn đi nhậu: Lợi dụng cụ bà Nguyễn Thị Biền (71 tuổi) bán vé số dạo già yếu, Phạm Văn Công (28 tuổi, trú TP Đà Nẵng) đã trộm tiền và 200 tờ vé số. Sau khi thực hiện xong vụ trộm, Công lấy tiền rủ bạn đi nhậu, còn vé số anh ta cho bạn và mang bán rẻ cho người khác. Ngày 19/7, Công bị truy tố. Phá đường dây cho vay nặng lãi, "bốc bát họ": Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết, đường dây này do Trần Trung (SN 1973, tức Trung "trọc", trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu. Trong đường dây này, Trung "trọc" và đồng phạm đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng, thu được gần 1,1 tỷ đồng tiền lãi. Phát hiện quả bom nặng 120kg: Sáng 19/7 một hộ dân ở thôn Hiệp Hòa (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) khi đang đào đất xây dựng trang trại thì phát hiện quả bom dài 1,5m, nặng khoảng 120kg nên báo cơ quan chức năng xử lý. Đề nghị truy nã quốc tế cựu Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai: Chiều 19/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã nhận được thông tin ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai đang trốn ở Mỹ. Hiện đơn vị đã báo cáo Bộ Công an đề nghị truy nã quốc tế ông Sáng. >>>>> Xem thêm video: Con gái ra tay sát hại mẹ ruột bị tật nguyền. Nguồn: Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

