Nghi án chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Ngày 5/7, Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đang điều tra vụ nghi do mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao đâm chết vợ xảy ra tại gia đình ông Bùi Văn Bình (SN 1969, trú xóm Rộc, xã Hùng Sơn). Theo đó, nạn nhân tử vong là bà B.Th.H. (vợ ông Bình).

Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi nơi nạn nhân được đưa đến cấp cứu.

Trước đó, vụ nghi do mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao đâm chết vợ xảy ra khoảng 12h ngày 4/7, do có mâu thuẫn trong gia đình nên ông Bình dùng dao đâm bà H. Hậu quả, bà H. bị thương ở bụng, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi.

Ông Nguyễn Khắc Thành, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, khi ông đến hiện trường bà H. đã được đưa đi cấp cứu, nghi phạm Bình đã bị Công an huyện tạm giữ.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi cho biết, chiều 4/7, bệnh nhân nữ B.Th.H. được đưa đến cấp cứu với một vết thương có "bờ sắc gọn" ở ổ bụng. Thời điểm đến trung tâm, bệnh nhân đã ngừng thở, các nhân viên y tế nỗ lực cứu chữa nhưng không thành.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã thực hiện khám nghiệm tử thi. Sau đó, bàn giao thi thể cho gia đình đưa về mai táng. Trung tá Bùi Văn Đông, Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho hay, hiện vụ nghi do mâu thuẫn gia đình, chồng dùng dao đâm chết vợ đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra làm rõ.

